СМИ: Рогозин отменил визит в Иран
МОСКВА, 14 фев — РИА Новости.
МОСКВА, 14 фев — РИА Новости.
Ранее агентство Mehr со ссылкой на заявление посла Ирана в РФ Мехди Санаи сообщило, что глава Минэнерго России Александр Новак, первый
Самолет с господином Рогозиным и сопровождающими его чиновниками должен был вылететь в Тегеран вчера утром, однако этого не произошло: оказалось, что накануне вице-премьер принял решение отменить визит, объяснив это "техническими причинами". Визиты господ Шувалова и Новака, по словам правительственных источников… изменений не претерпели
По словам источников издания, поводом для отмены поездки стало разглашение иранской стороной информации о предстоящем визите. Источник в аппарате правительства добавил, что помимо заседания комитета по науке и технологиям, сопредседателем которого является Рогозин, стороны планировали обсудить «достаточно деликатные темы». В частности, пишет газета, «предстоял сложный разговор о причинах ориентации иранских партнеров на закупку самолетов у западных стран».