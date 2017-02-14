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04:39 (мск), источник: РИА Новости

СМИ: Рогозин отменил визит в Иран

МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин отменил по «техническим причинам» запланированный визит в Тегеран, где должен был встретиться с вице-президентом страны по науке и технологиям Сореной Саттари и министром обороны Хосейном Дехганом, пишет во вторник газета «Коммерсант» со ссылкой на источники.

Источник: AP 2016

Ранее агентство Mehr со ссылкой на заявление посла Ирана в РФ Мехди Санаи сообщило, что глава Минэнерго России Александр Новак, первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов и вице-премьер Дмитрий Рогозин посетят Иран с официальными визитами в течение ближайшего месяца. Дмитрий Рогозин, как сообщалось, на этой неделе возглавит российскую делегацию в Тегеране на переговорах по расширению сотрудничества РФ и Ирана в области развития технологий и обороны. С иранской стороны в них примут участие заместитель президента по вопросам науки и технологий Сорена Саттари и министр обороны Хосейн Дехган.

Самолет с господином Рогозиным и сопровождающими его чиновниками должен был вылететь в Тегеран вчера утром, однако этого не произошло: оказалось, что накануне вице-премьер принял решение отменить визит, объяснив это "техническими причинами". Визиты господ Шувалова и Новака, по словам правительственных источников… изменений не претерпели
газета «Коммерсант»

По словам источников издания, поводом для отмены поездки стало разглашение иранской стороной информации о предстоящем визите. Источник в аппарате правительства добавил, что помимо заседания комитета по науке и технологиям, сопредседателем которого является Рогозин, стороны планировали обсудить «достаточно деликатные темы». В частности, пишет газета, «предстоял сложный разговор о причинах ориентации иранских партнеров на закупку самолетов у западных стран».

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