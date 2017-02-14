СМИ: Рогозин отменил визит в Иран

Ранее агентство Mehr со ссылкой на заявление посла Ирана в РФ Мехди Санаи сообщило, что глава Минэнерго России Александр Новак, первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов и вице-премьер Дмитрий Рогозин посетят Иран с официальными визитами в течение ближайшего месяца. Дмитрий Рогозин, как сообщалось, на этой неделе возглавит российскую делегацию в Тегеране на переговорах по расширению сотрудничества РФ и Ирана в области развития технологий и обороны. С иранской стороны в них примут участие заместитель президента по вопросам науки и технологий Сорена Саттари и министр обороны Хосейн Дехган.