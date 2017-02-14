Нового главу избрали в одном из сел Хабаровского района

За него проголосовали семь человек из восьми. Один из бюллетеней остался незаполненным, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу администрации Хабаровского района.

Напомним, выборы провели в связи с досрочной отставкой с этой должности в октябре Михаила Бурыки.