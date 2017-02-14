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04:37 (мск), источник: Губерния онлайн

Нового главу избрали в одном из сел Хабаровского района

Нового главу села Кукан избрали местные депутаты. Должность займет сотрудник Хабаровского лесничества Иван Кузнецов.

Источник: Reuters

За него проголосовали семь человек из восьми. Один из бюллетеней остался незаполненным, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу администрации Хабаровского района.

Напомним, выборы провели в связи с досрочной отставкой с этой должности в октябре Михаила Бурыки.

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