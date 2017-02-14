Нового главу избрали в одном из сел Хабаровского района
Нового главу села Кукан избрали местные депутаты. Должность займет сотрудник Хабаровского лесничества Иван Кузнецов.
Нового главу села Кукан избрали местные депутаты. Должность займет сотрудник Хабаровского лесничества Иван Кузнецов.
За него проголосовали семь человек из восьми. Один из бюллетеней остался незаполненным, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на
Напомним, выборы провели в связи с досрочной отставкой с этой должности в октябре Михаила Бурыки.