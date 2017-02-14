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05:21 (мск), источник: РИА Новости

Япония выразила протест из-за присвоения названий островам Курильской гряды

ТОКИО, 14 фев — РИА Новости, Иван Захарченко. Япония выразила протест России по поводу присвоений названий безымянным островам Курильской гряды, часть которых оспаривает Токио, сообщил во вторник журналистам генеральный секретарь японского кабинета министров Ёсихидэ Суга.

Источник: РИА "Новости"

Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение, согласно которому пять островов Курильской гряды получили названия. Двум островам присвоили имена государственных деятелей: один назван в честь министра иностранных дел и председателя президиума Верховного Совета СССР Андрея Громыко, а другой — в память о бывшем губернаторе Сахалинской области Игоре Фархутдинове. Еще два острова назвали именами военных: генералов Кузьмы Деревянко, который подписал акт о капитуляции Японии от СССР, и Алексея Гнечко, долгое время служившего на Дальнем Востоке. Пятый остров получил имя в честь Анны Щетининой — первой в мире женщины — капитана дальнего плавания.

Это не отвечает позиции нашей страны и вызывает крайнее сожаление. По дипломатическим каналам 13 февраля был направлен протест России
Ёсихидэ Сугагенеральный секретарь японского кабинета министров

Япония претендует на южные острова Курильской гряды — Итуруп, Кунашир, Шикотан и архипелаг Хабомаи. Передачу ей этих островов Япония поставила условием заключения мирного договора с Россией, который по окончании Второй мировой войны так и не был подписан. Позиция Москвы заключается в том, что южные Курилы вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны, и российский суверенитет над ними имеет соответствующее международно-правовое оформление.

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