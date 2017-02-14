Япония выразила протест из-за присвоения названий островам Курильской гряды

Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение, согласно которому пять островов Курильской гряды получили названия. Двум островам присвоили имена государственных деятелей: один назван в честь министра иностранных дел и председателя президиума Верховного Совета СССР Андрея Громыко, а другой — в память о бывшем губернаторе Сахалинской области Игоре Фархутдинове. Еще два острова назвали именами военных: генералов Кузьмы Деревянко, который подписал акт о капитуляции Японии от СССР, и Алексея Гнечко, долгое время служившего на Дальнем Востоке. Пятый остров получил имя в честь Анны Щетининой — первой в мире женщины — капитана дальнего плавания.