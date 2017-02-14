Постановление об отставке Гройсмана сняли из-за процедурных нарушений

В минувшую пятницу «Батькивщина» предложила Верховной Раде отправить в отставку премьера Украины, соответствующий проект был зарегистрирован на официальном сайте парламента. Однако вечером того же дня документ исчез с сайта. Лидер фракции «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила о намерении обратиться в суд, в случае, если проект постановления вновь не появится на сайте парламента в понедельник.

По словам Пивовара, постановление об отставке Гройсмана не соответствует Конституции. Согласно статье 87 Основного закона, Рада может рассмотреть вопрос об ответственности правительства, если такое постановление подаст не менее 1/3 от состава парламента, то есть не менее 150 депутатов.

«Им (народным депутатам — Ред.) проект вернули. Есть статья Конституции, что должно быть (для внесения постановления — Ред.) не менее трети депутатов», — сказал он в комментарии интернет-изданию «Украинская правда».

Рада после избрания Гройсмана одобрила программу деятельности правительства, которая в течение года делает невозможным его отставку. Таким образом, у действующего правительства до апреля 2017 года действует «иммунитет», поэтому в парламентет нет никакой юридической возможности инициировать его отставку.