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09:43 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

Постановление об отставке Гройсмана сняли из-за процедурных нарушений

КИЕВ, 14 фев — РИА Новости Украина. Аппарат Верховной Рады Украины снял с регистрации постановление об отставке премьер-министра Владимира Гройсмана, поданное депутатами фракции «Батькивщина», из-за процедурных нарушений, сообщил в понедельник заместитель руководителя организационного управления парламента Анатолий Пивовар.

Источник: "РИА Новости" Украина

КИЕВ, 14 фев — РИА Новости Украина. Аппарат Верховной Рады Украины снял с регистрации постановление об отставке премьер-министра Владимира Гройсмана, поданное депутатами фракции «Батькивщина», из-за процедурных нарушений, сообщил в понедельник заместитель руководителя организационного управления парламента Анатолий Пивовар.

В минувшую пятницу «Батькивщина» предложила Верховной Раде отправить в отставку премьера Украины, соответствующий проект был зарегистрирован на официальном сайте парламента. Однако вечером того же дня документ исчез с сайта. Лидер фракции «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила о намерении обратиться в суд, в случае, если проект постановления вновь не появится на сайте парламента в понедельник.

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По словам Пивовара, постановление об отставке Гройсмана не соответствует Конституции. Согласно статье 87 Основного закона, Рада может рассмотреть вопрос об ответственности правительства, если такое постановление подаст не менее 1/3 от состава парламента, то есть не менее 150 депутатов.

«Им (народным депутатам — Ред.) проект вернули. Есть статья Конституции, что должно быть (для внесения постановления — Ред.) не менее трети депутатов», — сказал он в комментарии интернет-изданию «Украинская правда».

Рада после избрания Гройсмана одобрила программу деятельности правительства, которая в течение года делает невозможным его отставку. Таким образом, у действующего правительства до апреля 2017 года действует «иммунитет», поэтому в парламентет нет никакой юридической возможности инициировать его отставку.

Ранее лидер «Батькивщины», депутат Юлия Тимошенко заявила о необходимости поставить вопрос об отставке правительства Украины во главе с Гройсманом на фоне наметившегося кризиса из-за тарифов на коммунальные услуги.

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