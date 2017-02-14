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05:54 (мск), источник: ДЕЙТА

За инвестиции в Дальний Восток теперь отвечает сверхобразованный чиновник

Леонид Петухов назначен главой Агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций, сообщили ИА Дейта в Минвостокразвития.

Источник: AP 2016

Министр по развитию Дальнего Востока Александр Галушка утвердил Леонида Петухова в должности гендиректора Агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта. Нового руководителя министр представил на оперативном совещании Минвостокразвития.

По словам главы Минвостокразвития, Агентством взяты большие обязательства по привлечению инвестиций на Дальний Восток и уже сделан хороший задел для этого. Задача Агентства помочь всем инвесторам реализовать заявленные проекты в минимально возможные сроки. Ключевая цель работы команды — увеличить число успешно работающих предприятий.

«В портфеле агентства проектов уже на сумму более триллиона рублей, и это только начало большой работы по привлечению инвесторов на Дальний Восток. Агентство работает на реальный результат и наша задача довести все начатые проекты до успешного запуска. Именно поэтому существующая сегодня команда была усилена опытным руководителем, имеющим большой опыт работы с международными инвесторами», — прокомментировал назначение министр.

Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта создано в 2015 году с целью поддержки экспорта, привлечения новых резидентов в территории опережающего развития и Свободный порт Владивосток, а также прямых инвестиций в проекты на Дальнем Востоке. Агентство учреждено Министерством по развитию Дальнего Востока и входит в систему государственных институтов по развитию Дальнего Востока для оказания эффективной поддержки новым проектам в регионе.

Комментарии
1
Paladdin
ТОРы, инвестиции, галушки, петухи... Куда уходят триллионы никто не знает, а от угольной пыли уже задыхаются Посьет и Находка. Вот и вся инвестиция с лапшой для народных ушей.
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