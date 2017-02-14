Россия и Монголия намерены избегать рисков для экологии Байкала
Опасность строительства ГЭС на реке Селенга и ее притоках обсуждается уже несколько лет.
Опасность строительства ГЭС на реке Селенга и ее притоках обсуждается уже несколько лет.
Россия и Монголия рассмотрят варианты удовлетворения энергетических потребностей Монголии без нанесения ущерба экологической безопасности озеру Байкал. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на
«Мы подтвердили, что создана по взаимной договоренности рабочая группа, которая должна в самое ближайшее время провести свое заседание, рассмотреть различные варианты удовлетворения потребностей Монголии при снижении любых рисков для равновесия байкальской экологической системы с учётом всех необходимых оценок воздействия на окружающую среду», — заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Ранее сообщалось о планах Монголии построить каскад ГЭС: одной на реке Селенге (Шурэн) и двух ГЭС на притоках Селенги — реке Орхон и
Опасность строительства ГЭС на реке Селенга и ее притоках обсуждается уже несколько лет. Директор департамента государственной политики и регулирования в области водных ресурсов Минприроды Дмитрий Кириллов считает, что это может привести к изменению стока Селенги в Байкал и нарушить работу Иркутской ГЭС, которая расположена на вытекающей из озера реке Ангара.
Заведующий кафедрой природопользования и геоэкологии Алтайского государственного университета Геннадий Барышников считает, что понижение уровня воды в Байкале возможно, но только во время строительства ГЭС. Ученый напомнил, что в озеро впадает 99 рек и ручьев. После того, как гидроэлектростанция заработает в полную мощь, Байкал восполнит все потери.
Байкал — одно из величайших озер планеты, озеро «превосходных степеней»: самое глубокое (1637 метра), самое древнее (около 25 миллионов лет), с самой разнообразной флорой и фауной среди пресных водоемов. В 1996 году водоем был включен в список всемирного природного наследия ЮНЕСКО.