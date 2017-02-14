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06:27 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Иркутск

Россия и Монголия намерены избегать рисков для экологии Байкала

Опасность строительства ГЭС на реке Селенга и ее притоках обсуждается уже несколько лет.

Россия и Монголия рассмотрят варианты удовлетворения энергетических потребностей Монголии без нанесения ущерба экологической безопасности озеру Байкал. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с монгольским коллегой Цэндийном Мунх-Оргилом.

«Мы подтвердили, что создана по взаимной договоренности рабочая группа, которая должна в самое ближайшее время провести свое заседание, рассмотреть различные варианты удовлетворения потребностей Монголии при снижении любых рисков для равновесия байкальской экологической системы с учётом всех необходимых оценок воздействия на окружающую среду», — заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Ранее сообщалось о планах Монголии построить каскад ГЭС: одной на реке Селенге (Шурэн) и двух ГЭС на притоках Селенги — реке Орхон и Эгийн-гол. Россия считает, что данный проект представляет серьезную экологическую угрозу для озера Байкал, поскольку Селенга дает озеру до 50% ежегодного притока воды.

Опасность строительства ГЭС на реке Селенга и ее притоках обсуждается уже несколько лет. Директор департамента государственной политики и регулирования в области водных ресурсов Минприроды Дмитрий Кириллов считает, что это может привести к изменению стока Селенги в Байкал и нарушить работу Иркутской ГЭС, которая расположена на вытекающей из озера реке Ангара.

Заведующий кафедрой природопользования и геоэкологии Алтайского государственного университета Геннадий Барышников считает, что понижение уровня воды в Байкале возможно, но только во время строительства ГЭС. Ученый напомнил, что в озеро впадает 99 рек и ручьев. После того, как гидроэлектростанция заработает в полную мощь, Байкал восполнит все потери.

Байкал — одно из величайших озер планеты, озеро «превосходных степеней»: самое глубокое (1637 метра), самое древнее (около 25 миллионов лет), с самой разнообразной флорой и фауной среди пресных водоемов. В 1996 году водоем был включен в список всемирного природного наследия ЮНЕСКО.

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