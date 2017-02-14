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07:36 (мск), источник: Nur.kz

Аблязова снова вызвали на допрос в Нацбюро

Бывший банкир ранее не явился в назначенное время.

Источник: Nur.kz

Национальным бюро по противодействию коррупции продолжается досудебное расследование по фактам хищения более 7 млрд. долларов США, совершенных преступным сообществом во главе с бывшим председателем совета директоров АО «БТА Банк» Мухтаром Аблязовым, передает корреспондент NUR.KZ.

Следствием установлено, что Аблязов искусственно раздувал капитал банка путем покупки его акций за счет похищенных в Банке денежных средств через подконтрольные компании.

Увеличивая капитал банка, Аблязов создавал мнимую привлекательность и финансовый рост.

Иностранные инвесторы и граждане Казахстана, доверяя стабильности и успешности банка, вкладывали в него свои денежные средства.

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Так, в период с 2005 — 2008 года за счет максимального привлечения депозитов населения и инвестиций от зарубежных кредиторов капитал банка вырос в 8 раз.

Аблязов полученные обманным путем денежные средства похитил путем кредитования своих многочисленных компаний.

В дальнейшем преступные деньги отмывались посредством финансовых операций через сотни оффшорных компаний и были использованы в приобретении дорогостоящих активов в России, Украине, Великобритании, США, Франции и других странах.

Хищение такого масштаба повлекло потерю населением своих накоплений, а зарубежными кредиторами предоставленных займов.

Во избежание негативных последствий государство приняло на себя обязательства по погашению задолженности БТА Банка, как перед внутренними вкладчиками, так и зарубежными инвесторами.

В настоящее время собранные следствием доказательства в совершении особо тяжких преступлений позволили квалифицировать деяния подозреваемого Аблязова по статьям «Создание и руководство преступным сообществом», «Присвоение и растрата вверенного чужого имущества», «Покушение на присвоение и растрату вверенного чужого имущества», «Легализация денежных средств и иного имущества, приобретенных преступным путем», «Незаконное использование денежных средств банка» и «Злоупотребление полномочиями».

В соответствии с частью 1 статьи 206 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан (УПК РК) постановление о квалификации деяния подозреваемого объявляется не позднее двадцати четырех часов с момента вынесения постановления. В случае неявки подозреваемого или его защитника постановление может быть объявлено и по истечении двадцати четырех часов.

В связи с нахождением подозреваемого Аблязова вне пределов Республики Казахстан и уклонением от явки, Антикоррупционная служба, руководствуясь частью 8 статьи 206 УПК РК, с согласия прокурора публикует сообщение о квалификации его деяний в средствах массовой информации.

Для участия в объявлении постановления и проведении необходимых следственных действий подозреваемому Аблязову необходимо в срок до 15 февраля 2017 года явиться в административное здание Национального Бюро по противодействию коррупции по адресу: Республика Казахстан, город Астана, улица Сейфуллина, 37.

Для участия в следственных действиях подозреваемый вправе пригласить защитника самостоятельно либо ходатайствовать об обеспечении участия защитника органом, ведущим уголовный процесс (статья 68 УПК РК).

Если защитник не будет приглашен подозреваемым или его законными представителями, а также другими лицами по их поручениям, участие защитника будет обеспечено органом, ведущим уголовный процесс (статья 67 УПК РК).

При наличии причин, препятствующих явке по вызову в назначенный срок, а также при намерении заявить ходатайство об обеспечении участия защитника прокурором или лицом, осуществляющим досудебное производство, подозреваемому или представляющим в установленном порядке его интересы лицам необходимо заранее уведомить орган уголовного преследования.

Напомним, ранее подозреваемый Аблязов М. вызывался Антикоррупционной службой на 10 февраля т.г. для проведения допроса, однако в назначенное время не явился и не уведомил о причинах, препятствующих явке.

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