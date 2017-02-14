CNN: Майкл Флинн подал в отставку с поста помощника Трампа

Она пока не раскрывает подробности и источники своей информации.
Ранее газета The Washington Post (WP) сообщила о том, что Флинн якобы обсуждал по телефону антироссийские санкции с послом РФ в Вашингтоне Сергеем Кисляком. Согласно этим данным, консультации состоялись за месяц до инаугурации Трампа, состоявшейся 20 января.
Ранее также стало известно, что Трамп «проводит оценку ситуации» вокруг возможного обсуждения Флинном темы санкционного режима в отношении Москвы с Кисляком. Между тем, по словам старшего советника главы государства Келлиэнн Конуэй, президент «полностью доверяет» Флинну.
Кремль опроверг информацию The Washington Post.
«В остальном информация неверная», — сказал представитель Кремля на просьбу прокомментировать, действительно ли российский посол и помощник Трампа обсуждали тему санкций.