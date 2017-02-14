CNN: Майкл Флинн подал в отставку с поста помощника Трампа

Ранее газета The Washington Post (WP) сообщила о том, что Флинн якобы обсуждал по телефону антироссийские санкции с послом РФ в Вашингтоне Сергеем Кисляком. Согласно этим данным, консультации состоялись за месяц до инаугурации Трампа, состоявшейся 20 января.

Она пока не раскрывает подробности и источники своей информации.

Издание утверждает, что в Белом доме некоторые сочли переговоры будущего помощника президента и российского посла нецелесообразным и потенциально неправомерным сигналом для Москвы о том, что санкции могут быть ослаблены.

Издание утверждает, что в Белом доме некоторые сочли переговоры будущего помощника президента и российского посла нецелесообразным и потенциально неправомерным сигналом для Москвы о том, что санкции могут быть ослаблены.

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Ранее также стало известно, что Трамп «проводит оценку ситуации» вокруг возможного обсуждения Флинном темы санкционного режима в отношении Москвы с Кисляком. Между тем, по словам старшего советника главы государства Келлиэнн Конуэй, президент «полностью доверяет» Флинну.

Кремль опроверг информацию The Washington Post. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что, насколько он понимает, «какие-то разговоры (Флинна и Кисляка) имели место», но «лучше это подтвердить в МИД».

«В остальном информация неверная», — сказал представитель Кремля на просьбу прокомментировать, действительно ли российский посол и помощник Трампа обсуждали тему санкций.