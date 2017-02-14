Милонов пообещал выражаться еще аккуратнее

Я искренне благодарен, что так эту тему обострили. Наверное, благодаря этому я смогу еще более аккуратно выражаться, хотя куда уж более аккуратно

Он отметил, что Ковалев не впервые обвиняет его в неадекватности.

Милонов подчеркнул, что не оскорблял евреев, а его слова о Борисе Вишневском и Максиме Резнике (депутаты закса Петербурга, выступившие против передачи Исаакия — прим. «Ленты.ру») были выдернуты их контекста. «Я не могу быть антисемитом, у меня жена еврейка», — добавил он.

Парламентарий добавил, что будет и дальше поднимать вопросы, связанные с передачей Исаакиевского собора РПЦ. «Я от этой темы уходить не буду, но считаю, что размен национальной карты в дискуссии просто неприличен», — подчеркнул единоросс.

13 февраля Ковалев потребовал привлечь к уголовной ответственности Милонова за разжигание национальной ненависти и вражды. Претензии Ковалева связаны с одним из недавних высказываний Милонова, которое касалось спора вокруг передачи Исаакиевского собора РПЦ.

Днем ранее Милонов заявил, что предки Бориса Лазаревича Вишневского и Максима Львовича Резника «варили христиан в котлах и отдавали на растерзание зверям».