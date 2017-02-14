Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В Гонконге вошло в моду жилье площадью в 2 кв. метра
Долгожители, которые перешагнули 100-летний рубеж
"Беларусь уйдет на Запад": почему Лукашенко ссорится с Россией
Как назвать ребенка: шпаргалка для родителей
Взрослая дочь Риз Уизерспун затмила ее на красной дорожке
Названы лучшие фото живой природы по версии World Press PhotoПервое место занял снимок испанца Фрэнсиса Переса, который заметил у Канарских островов запутавшуюся в рыболовных сетях морскую черепаху
Филипп Киркоров готов снова стать папой
У Андрея Аршавина родилась дочь
Москвичам вернули переплаченные за ЖКУ деньги
В России увеличили налог на недостроенные дома
Украинская ДРГ в ЛНР не дождалась помощи и подорвалась – СМИ
СМИ: бойцы ВСУ уничтожили базу меджлиса у Крыма
Собчак отстает от Брежневой в голосовании
Взрослая дочь Риз Уизерспун затмила ее на красной дорожке
Развод оказался полезнее для женского здоровья, чем брак
Цельнозерновые продукты помогают держаться в форме
«Удочка» стала самым популярным способом угона авто в России
Автомобили республик СССР: Украина
Фоторепортажи
10Авария на крупнейшей в США плотине
8Бабочки из шрамов
8В Новой Зеландии на берег выбросились более 400 китов
16Сапфировый юбилей: 65 лет правления Елизаветы II
07:19 (мск), источник: Lenta.Ru

Милонов пообещал выражаться еще аккуратнее

Депутат Госдумы от «Единой России» Виталий Милонов считает, что требование петербургского депутата Алексея Ковалева проверить его у психиатра и привлечь к уголовной ответственности является одним из способов самопиара. Соответствующее заявление он сделал в беседе с «Лентой.ру».

Источник: РИА "Новости"
Я искренне благодарен, что так эту тему обострили. Наверное, благодаря этому я смогу еще более аккуратно выражаться, хотя куда уж более аккуратно
Виталий Милонов
Читайте также
В РПЦ пригрозили вывести на улицы миллион сторонников передачи Исаакия

Он отметил, что Ковалев не впервые обвиняет его в неадекватности.

Милонов подчеркнул, что не оскорблял евреев, а его слова о Борисе Вишневском и Максиме Резнике (депутаты закса Петербурга, выступившие против передачи Исаакия — прим. «Ленты.ру») были выдернуты их контекста. «Я не могу быть антисемитом, у меня жена еврейка», — добавил он.

Парламентарий добавил, что будет и дальше поднимать вопросы, связанные с передачей Исаакиевского собора РПЦ. «Я от этой темы уходить не буду, но считаю, что размен национальной карты в дискуссии просто неприличен», — подчеркнул единоросс.

13 февраля Ковалев потребовал привлечь к уголовной ответственности Милонова за разжигание национальной ненависти и вражды. Претензии Ковалева связаны с одним из недавних высказываний Милонова, которое касалось спора вокруг передачи Исаакиевского собора РПЦ.

Днем ранее Милонов заявил, что предки Бориса Лазаревича Вишневского и Максима Львовича Резника «варили христиан в котлах и отдавали на растерзание зверям».

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Путин рассказал, что будет с Россией в будущем
Япония выразила протест из-за названий пяти Курильских островов
США перебросят стратегические вооружения на учения в Южную Корею
Рогозин отменил визит в Иран
В школах установят глушилки мобильной связи
Майкл Флинн подал в отставку с поста помощника Трампа
В США убит лидер Ку-клукс-клана
Суд США обвинил Поветкина в приеме мельдония после запрета
Спорт
Губерниев ответил на обвинения со стороны чешской сборной Комментатор «Матч ТВ» назвал «смешными» нападки со стороны чешской сборной. По словам Губерниева, он не критиковал чешских биатлонистов
Авто
Чудеса на авторынке: почему трехлетние машины дороже новых Если любой специалист посмотрит на российские рейтинги остаточной стоимости машин, то он придет в недоумение
Hi-Tech
Российские хакеры научились обыгрывать автоматы в казино Группа россиян находила уязвимости в алгоритмах работы игровых автоматов и зарабатывала на этом до 250 тысяч долларов в неделю
Кино
Стало известно имя новой соведущей Нагиева в шоу «Голос. Дети» «Первый канал» сообщил, что в новом сезоне популярного вокального конкурса у бессменного ведущего появится новая напарница
Недвижимость
Владельцев неоформленных дач обложат двойным налогом
Как сэкономить на платежах ЖКХ до 50%
В Крыму начали выдавать дешевую ипотеку
Петербуржцы начали массово жаловаться на услуги ЖКХ
Леди
Как сложилась жизнь русских принцесс в Европе Кто из царских дочерей уехал в Европу и как там сложилась их жизнь.
Дети
Филипп Киркоров готов снова стать папой Популярный певец считает, что возраст — не помеха отцовству.
Все о ремонте
Как узкую кухню сделать удобной: идеи и советы
Как сделать квартиру светлее: советы профи
Топ-8 отделочных материалов для ванной
Как оборудовать удобную гардеробную?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь