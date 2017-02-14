Елена Федорова возглавила комитет городского обустройства мэрии Иркутска

Елену Федорову назначили заместителем мэра — председателем комитета городского обустройства администрации Иркутска с 14 февраля 2017 года. Обязанности главы Ленинского округа городской мэрии будет исполнять Татьяна Жичкина. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе администрации Иркутска.

Напомним, заместитель мэра — председатель комитета городского обустройства администрации Иркутска Евгений Дроков покинул свой пост. Чиновник написал заявление по собственному желанию в связи с переходом на новое место работы.

Справка: ФЕДОРОВА Елена Юрьевна родилась в 1972 году в Иркутске, в 1993 году окончила Иркутский институт народного хозяйства по специальности «Экономическое и социальное планирование». С февраля 1996 года по март 2007 года работала главным бухгалтером бюджетных учреждений централизованной бухгалтерии Шелеховской администрации. В марте 2007 года возглавила централизованную бухгалтерию бюджетных учреждений Шелеховского района. С мая 2008 года по май 2011 года работала начальником финансового управления администрации Шелеховского муниципального района. С мая 2011 года по октябрь 2012 года — начальником Управления по экономике и финансам администрации Ангарского муниципального образования. С октября 2012 года по март 2015 года занимала должность первого заместителя главы города Ангарска. В 2012 году стала победителем Всероссийского конкурса «Лучший муниципальный служащий» в номинации «Управление, экономика и финансы». С марта по октябрь 2015 года Елена Федорова руководила службой государственного жилищного надзора Иркутской области. С 1 февраля 2016 года занимала пост заместителя мэра — главы Ленинского округа администрации города Иркутска назначена Елена Федорова. Замужем, имеет двоих детей.