Шрейдера могут вызвать в суд по делу бывшего министра Соболева

Вчера, 13 февраля в Центральном районном суде прошло очередное очередное заседание по уголовному делу бывшего первого заместителя мэра Омска Владимира Потапова и экс-замдиректора департамента имущественных отношений Виктора Соболева. Силовики считают, что бывшие чиновники городской администрации превысили должностные полномочия, продавая ОАО «Электротехнический комплекс».

По версии следствия, с августа 2009 по декабрь 2011 года Потапов и Соболев приняли от имени администрации необоснованные бюджетные обязательства перед компанией по возмещению затрат на содержание, текущий и капитальный ремонт объектов бесхозяйных тепловых сетей.

Чиновники подписали соглашение с акционерным обществом, акты расчётов по арендной плате, акты приёмки услуг и акт сверки расчётов. Это послужило основанием для взыскания и перечисления за счёт бюджета города Омска более 80 миллионов рублей.

Сейчас в процессе идет допрос свидетелей. При этом бывший министр имущественных отношений Омской области Виктор Соболев и экс-первый вице-мэр Омска Владимир Потапов неофициально выразили желание увидеть в качестве свидетеля бывшего мэра Виктора Шрейдера. Депутата Госдумы от «Единой России» мог бы стать свидетелем защиты, передает РИА «Новый Омск».