Шрейдера могут вызвать в суд по делу бывшего министра Соболева
Если учесть, что на процессе над Гамбургом бывший мэр Омска так и не появился, вероятность невелика.
Если учесть, что на процессе над Гамбургом бывший мэр Омска так и не появился, вероятность невелика.
Вчера, 13 февраля в Центральном районном суде прошло очередное очередное заседание по уголовному делу бывшего первого заместителя мэра Омска Владимира Потапова и
По версии следствия, с августа 2009 по декабрь 2011 года Потапов и Соболев приняли от имени администрации необоснованные бюджетные обязательства перед компанией по возмещению затрат на содержание, текущий и капитальный ремонт объектов бесхозяйных тепловых сетей.
Чиновники подписали соглашение с акционерным обществом, акты расчётов по арендной плате, акты приёмки услуг и акт сверки расчётов. Это послужило основанием для взыскания и перечисления за счёт бюджета города Омска более 80 миллионов рублей.
Сейчас в процессе идет допрос свидетелей. При этом бывший министр имущественных отношений Омской области Виктор Соболев и
Впрочем, если учесть, это