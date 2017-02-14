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07:46 (мск), источник: Om1.ru

Шрейдера могут вызвать в суд по делу бывшего министра Соболева

Если учесть, что на процессе над Гамбургом бывший мэр Омска так и не появился, вероятность невелика.

Вчера, 13 февраля в Центральном районном суде прошло очередное очередное заседание по уголовному делу бывшего первого заместителя мэра Омска Владимира Потапова и экс-замдиректора департамента имущественных отношений Виктора Соболева. Силовики считают, что бывшие чиновники городской администрации превысили должностные полномочия, продавая ОАО «Электротехнический комплекс».

По версии следствия, с августа 2009 по декабрь 2011 года Потапов и Соболев приняли от имени администрации необоснованные бюджетные обязательства перед компанией по возмещению затрат на содержание, текущий и капитальный ремонт объектов бесхозяйных тепловых сетей.

Чиновники подписали соглашение с акционерным обществом, акты расчётов по арендной плате, акты приёмки услуг и акт сверки расчётов. Это послужило основанием для взыскания и перечисления за счёт бюджета города Омска более 80 миллионов рублей.

Сейчас в процессе идет допрос свидетелей. При этом бывший министр имущественных отношений Омской области Виктор Соболев и экс-первый вице-мэр Омска Владимир Потапов неофициально выразили желание увидеть в качестве свидетеля бывшего мэра Виктора Шрейдера. Депутата Госдумы от «Единой России» мог бы стать свидетелем защиты, передает РИА «Новый Омск».

Впрочем, если учесть, это экс-мэр Омска не появился на суде над бывшим вице-губернатором Юрием Гамбургом, осужденным в июне 2016 года на 5,6 лет колонии, то вероятность его участия в нынешнем процессе ничтожно мала.

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