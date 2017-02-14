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08:21 (мск), источник: Коммерсантъ

Пермский край подписал соглашение с Минстроем РФ на обустройство городских парков

Пермский край в числе первых регионов России подписал соглашение с федеральным Министерством строительства и ЖКХ, по которому краю предоставляется субсидия из федерального бюджета на обустройство городских парков в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды».

Как сообщает пресс-служба краевого правительства, планируется, что участниками проекта могут стать 24 города краевого и районного значения с численностью населения более 250 тыс. человек. Муниципалитеты-участники обязаны в ближайшее время выбрать парк, подлежащий благоустройству в 2017 году, и в течение 2 месяцев подать заявку в краевое Министерство строительства и ЖКХ для получения субсидии.

Выбор парков, которые в 2017 году будут благоустраиваться в рамках приоритетного проекта «ЖКХ и городская среда», будет производиться с учетом общественного мнения и результатов общественных обсуждений.

Финансирование обустройства парков будет осуществляться из федерального, краевого и местного бюджетов. Пермскому краю на эти цели из федерального бюджета будет выделено 11,7 млн руб., из краевого бюджета — еще 9,2 млн руб.

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