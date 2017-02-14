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08:58 (мск), источник: РИА Новости

ОДК анонсировала первый полет истребителя Т-50

БАНГАЛОР (Индия), 14 фев — РИА Новости. Первый полет истребителя пятого поколения Т-50 (ПАК ФА) с новым двигателем состоится в четвертом квартале 2017 года, сообщили РИА Новости во вторник в пресс-службе Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК).

Источник: РИА Новости
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«Первый полет самолета с новым двигателем ожидается в четвертом квартале 2017 года», — сказал официальный представитель ОДК.

Он подчеркнул, что проект создания нового двигателя для ПАК ФА идет «в рамках заданных сроков».

Международная авиационно-космическая выставка AeroIndia — 2017 проходит с 14 по 18 февраля на авиабазе ВВС Индии в городе Бангалор. Российские предприятия представляют на авиасалоне более 400 образцов техники военного назначения.

Комментарии
3
НАТАЛЬЯ ПОПОВА
с Богом ребята!
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Олег Борисов
КРАСАВЕЦ !!!
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Валерий Малютин
щас АБ застонает...дескать пенсионеры недоедают....а ввп самолеты строит
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