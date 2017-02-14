ОДК анонсировала первый полет истребителя Т-50
БАНГАЛОР (Индия), 14 фев — РИА Новости. Первый полет истребителя пятого поколения Т-50 (ПАК ФА) с новым двигателем состоится в четвертом квартале 2017 года, сообщили РИА Новости во вторник в
БАНГАЛОР (Индия), 14 фев — РИА Новости. Первый полет истребителя пятого поколения Т-50 (ПАК ФА) с новым двигателем состоится в четвертом квартале 2017 года, сообщили РИА Новости во вторник в
«Первый полет самолета с новым двигателем ожидается в четвертом квартале 2017 года», — сказал официальный представитель ОДК.
Он подчеркнул, что проект создания нового двигателя для ПАК ФА идет «в рамках заданных сроков».
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