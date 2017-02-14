В нападках на губернатора омские власти нашли украинский след
По данным властей региона, уехавший на Украину общественный деятель пытается шантажировать Виктора Назарова.
По данным властей региона, уехавший на Украину общественный деятель пытается шантажировать Виктора Назарова.
Покинувший регион общественник пытается шантажировать правительство Омской области. Как передает корреспондент ИА REGNUM, такое сообщение появилось на официальном сайте «Омская губерния».
Уточняется, что в конце января бывший омич Сергей Селиванов в соцсети писал сообщения
«В частности, Селиванов С. Ю. потребовал регулярно перечислять ему денежные средства в обмен на публикации в зарубежных СМИ материалов, в которых в позитивном ключе будут освещаться различные сферы жизнедеятельности Омской области. В противном случае он угрожал разместить в указанных СМИ якобы имеющиеся у него данные, порочащие работу областного правительства, которые, по его мнению, негативно повлияют на
Известно, что от лица губернатора в органы внутренних дел направлено заявление «о привлечении данного лица к уголовной ответственности».
Добавим, в ответ на заявление облправительства Селиванов обнародовал открытое письмо губернатору Назарову. По его словам, обвинения властей он считает клеветой.
«Я знаю, что в связи с массовой зачисткой Кремлём Губернаторов следующей в очереди кандидатурой на потерю должности являетесь Вы. Это “Джуманджи”. Вы тут не игрок. У меня по этому поводу есть инсайд, которого Вы очень сильно испугались. Ну раз уж Вы решили со мной повоевать, то надо отметить в Вашей биографии моменты, которые широкой общественности известны, но она о них подзабыла», — пишет Селиванов (орфография и пунктуация автора сохранены — прим. ИА REGNUM).
Далее Селиванов обвиняет действующего губернатора в торговле «похищенными
Завершая письмо (опубликовано на портале «Русский монитор» — прим. ИА REGNUM), Селиванов заявляет, что пишет его «без всякой надежды на справедливость», однако просит губернатора Омской области дать на него открытый ответ.
ИА REGNUM следит за развитием ситуации.