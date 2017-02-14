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08:43 (мск), источник: ИА REGNUM

В нападках на губернатора омские власти нашли украинский след

По данным властей региона, уехавший на Украину общественный деятель пытается шантажировать Виктора Назарова.

Покинувший регион общественник пытается шантажировать правительство Омской области. Как передает корреспондент ИА REGNUM, такое сообщение появилось на официальном сайте «Омская губерния».

Уточняется, что в конце января бывший омич Сергей Селиванов в соцсети писал сообщения пресс-секретарю губернатора области Виктора Назарова, а также переговорил по телефону «с должностным лицом правительства Омской области». По версии облправительства, в ходе переписки и телефонного разговора от Селиванова, «ранее занимавшегося общественной деятельностью и в настоящее время проживающего на Украине, поступили угрозы в адрес председателя правительства Омской области Назарова В. И.».

«В частности, Селиванов С. Ю. потребовал регулярно перечислять ему денежные средства в обмен на публикации в зарубежных СМИ материалов, в которых в позитивном ключе будут освещаться различные сферы жизнедеятельности Омской области. В противном случае он угрожал разместить в указанных СМИ якобы имеющиеся у него данные, порочащие работу областного правительства, которые, по его мнению, негативно повлияют на социально-политическую обстановку в регионе и дискредитируют губернатора Омской области Назарова В. И. перед высшими должностными лицами Российской Федерации», — говорится в сообщении региональных властей.

Известно, что от лица губернатора в органы внутренних дел направлено заявление «о привлечении данного лица к уголовной ответственности».

Добавим, в ответ на заявление облправительства Селиванов обнародовал открытое письмо губернатору Назарову. По его словам, обвинения властей он считает клеветой.

«Я знаю, что в связи с массовой зачисткой Кремлём Губернаторов следующей в очереди кандидатурой на потерю должности являетесь Вы. Это “Джуманджи”. Вы тут не игрок. У меня по этому поводу есть инсайд, которого Вы очень сильно испугались. Ну раз уж Вы решили со мной повоевать, то надо отметить в Вашей биографии моменты, которые широкой общественности известны, но она о них подзабыла», — пишет Селиванов (орфография и пунктуация автора сохранены — прим. ИА REGNUM).

Далее Селиванов обвиняет действующего губернатора в торговле «похищенными горюче-смазочными материалами» и в мошенничестве. Также он заявляет, что Назаров является «заказчиком посадки Гамбурга» (Юрий Гамбург — бывший первый заместитель губернатора региона, признанный виновным в превышении должностных полномочий — прим. ИА REGNUM). Кроме того, он пишет о недовольстве населением работой высокопоставленного сотрудника внутренних органов: «Вы являетесь представителем власти в регионе и несете ответственность за действия правоохранительных органов».

Завершая письмо (опубликовано на портале «Русский монитор» — прим. ИА REGNUM), Селиванов заявляет, что пишет его «без всякой надежды на справедливость», однако просит губернатора Омской области дать на него открытый ответ.

ИА REGNUM следит за развитием ситуации.

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