В нападках на губернатора омские власти нашли украинский след

Уточняется, что в конце января бывший омич Сергей Селиванов в соцсети писал сообщения пресс-секретарю губернатора области Виктора Назарова, а также переговорил по телефону «с должностным лицом правительства Омской области». По версии облправительства, в ходе переписки и телефонного разговора от Селиванова, «ранее занимавшегося общественной деятельностью и в настоящее время проживающего на Украине, поступили угрозы в адрес председателя правительства Омской области Назарова В. И.».

«В частности, Селиванов С. Ю. потребовал регулярно перечислять ему денежные средства в обмен на публикации в зарубежных СМИ материалов, в которых в позитивном ключе будут освещаться различные сферы жизнедеятельности Омской области. В противном случае он угрожал разместить в указанных СМИ якобы имеющиеся у него данные, порочащие работу областного правительства, которые, по его мнению, негативно повлияют на социально-политическую обстановку в регионе и дискредитируют губернатора Омской области Назарова В. И. перед высшими должностными лицами Российской Федерации», — говорится в сообщении региональных властей.

Известно, что от лица губернатора в органы внутренних дел направлено заявление «о привлечении данного лица к уголовной ответственности».

Добавим, в ответ на заявление облправительства Селиванов обнародовал открытое письмо губернатору Назарову. По его словам, обвинения властей он считает клеветой.

«Я знаю, что в связи с массовой зачисткой Кремлём Губернаторов следующей в очереди кандидатурой на потерю должности являетесь Вы. Это “Джуманджи”. Вы тут не игрок. У меня по этому поводу есть инсайд, которого Вы очень сильно испугались. Ну раз уж Вы решили со мной повоевать, то надо отметить в Вашей биографии моменты, которые широкой общественности известны, но она о них подзабыла», — пишет Селиванов (орфография и пунктуация автора сохранены — прим. ИА REGNUM).

Далее Селиванов обвиняет действующего губернатора в торговле «похищенными горюче-смазочными материалами» и в мошенничестве. Также он заявляет, что Назаров является «заказчиком посадки Гамбурга» (Юрий Гамбург — бывший первый заместитель губернатора региона, признанный виновным в превышении должностных полномочий — прим. ИА REGNUM). Кроме того, он пишет о недовольстве населением работой высокопоставленного сотрудника внутренних органов: «Вы являетесь представителем власти в регионе и несете ответственность за действия правоохранительных органов».

Завершая письмо (опубликовано на портале «Русский монитор» — прим. ИА REGNUM), Селиванов заявляет, что пишет его «без всякой надежды на справедливость», однако просит губернатора Омской области дать на него открытый ответ.

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