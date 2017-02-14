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08:50 (мск), источник: Sputniknews.kz

МИД: посол Абибуллаев нарушил этику госслужащего

Глава МИД Казахстана Кайрат Абдрахманов сообщил лишь, что посол в Польше нарушил этику госслужащего.

Источник: Sputniknews.kz

АСТАНА, 14 фев — Sputnik. Посол Казахстана в Польше Алтай Абибуллаев нарушил этику государственного служащего, сообщил министр иностранных дел РК Кайрат Абдрахманов.

«Речь идет о нарушении этики государственного служащего. В целом в министерстве иностранных дел со всей серьезностью восприняли рассмотрение этого дела. В нашем министерстве действует принцип нулевой терпимости в отношении нарушений. Мы ожидаем в настоящее время материалов, которые придут к нам из вышестоящей инстанции», — сказал Абдрахманов журналистам перед заседанием правительства

Как сообщалось ранее, посол Казахстана в Польше Алтай Абибуллаев может быть наказан за нарушение законодательства о государственной службе, однако о каком конкретно проступке идет речь, не сообщается.

Этот вопрос рассматривался на заседании комиссии при президенте РК по вопросам противодействия коррупции, где принято решение о внесении на имя главы государства рекомендации по наложению на Абибуллаева дисциплинарного взыскания в виде предупреждения о неполном служебном соответствии.

Абибуллаев в разные годы занимал должности советника-посланника посольства Казахстана в Австрии, временного поверенного в делах РК в Хорватии, официального представителя министерства иностранных дел РК. Он также работал официальным представителем Службы центральных коммуникаций и заместителем председателя Агентства РК по связи и информации.

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