Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В Крыму начали выдавать дешевую ипотеку
«Живой Кен» не может нормально дышать
Розе Сябитовой — 55: самые незабываемые появления свахи на ТВ
Юлия Меньшова впервые за долгое время показала своих детей
Взрослая дочь Риз Уизерспун затмила ее на красной дорожке
Названы лучшие фото живой природы по версии World Press PhotoПервое место занял снимок испанца Фрэнсиса Переса, который заметил у Канарских островов запутавшуюся в рыболовных сетях морскую черепаху
5 продуктов, которые на самом деле можно давать ребенку
Как назвать ребенка: шпаргалка для родителей
Врач, на которую на вызове напали 5 мужчин, в тяжелом состоянии
Забивший до смерти человека автохам сел на 7 лет
Украинская ДРГ в ЛНР не дождалась помощи и подорвалась – СМИ
СМИ: бойцы ВСУ уничтожили базу меджлиса у Крыма
Селин Дион «испортила» романтическое фото своих фанатов
Кира Пластинина впервые рассказала о муже
5 привычек, которые отбирают у вас молодость
Противозачаточный гель для мужчин успешно испытали на макаках
«Удочка» стала самым популярным способом угона авто в России
Автомобили республик СССР: Украина
Фоторепортажи
8Бабочки из шрамов
9Самый грязный город в мире
9Колесница для королевских похорон
16Сапфировый юбилей: 65 лет правления Елизаветы II
08:44 (мск), источник: Publika.md

В Кишинев прибывает миссия Международного валютного фонда

Сегодня в Кишинев прибывает миссия Международного валютного фонда. Она пробудет в нашей стране до 28 февраля.

Источник: Publika.md

В повестке визита — представление нового главы миссии в Молдове, а также анализ действий, предпринятых молдавскими властями по внедрению соглашения с МВФ.

Наша страна подписала трехгодичную программу о сотрудничестве, предусматривающую финансирование в 178 миллионов долларов. Первый транш уже поступил.

В соглашении отмечено, что эксперты МВФ каждые полгода будут приезжать в Молдову, чтобы ознакомиться, КАК наша страна выполняет принятые обязательства.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Япония выразила протест из-за названий пяти Курильских островов
Дмитрий Рогозин отменил визит в Иран
ОДК анонсировала первый полет истребителя Т-50
Россия начала производство зенитных систем С-400 для Китая
Майкл Флинн подал в отставку с поста помощника Трампа
В школах установят глушилки мобильной связи
В США убит лидер Ку-клукс-клана
Спорт
Эмери vs «Барса»: судные дни экс-спартаковца Главный клубный турнир Европы стартует матчем, собравшим одних из лучших нападающих континента и обещающим зрелище и голы
Авто
Чудеса на авторынке: почему трехлетние машины дороже новых Если любой специалист посмотрит на российские рейтинги остаточной стоимости машин, то он придет в недоумение
Hi-Tech
Российские хакеры научились обыгрывать автоматы в казино Группа россиян находила уязвимости в алгоритмах работы игровых автоматов и зарабатывала на этом до 250 тысяч долларов в неделю
Кино
Стало известно имя новой соведущей Нагиева в шоу «Голос. Дети» «Первый канал» сообщил, что в новом сезоне популярного вокального конкурса у бессменного ведущего появится новая напарница
Недвижимость
Как сделать темную комнату светлее: 8 идей от профи
В Испании установили мост, напечатанный на принтере
Как сэкономить на платежах ЖКХ до 50%
В Крыму начали выдавать дешевую ипотеку
Леди
Как сложилась жизнь русских принцесс в Европе Кто из царских дочерей уехал в Европу и как там сложилась их жизнь.
Дети
Филипп Киркоров готов снова стать папой Популярный певец считает, что возраст — не помеха отцовству.
Все о ремонте
50 оттенков белого: как создать светлый интерьер
Как сделать темную комнату светлее: 8 идей от профи
Освещение в прихожей: 11 хороших приемов
Как сделать балкон удобным и функциональным
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь