Определены тематические направления программы Красноярского экономического форума 2017 года

Основными тематическими направлениям стали «Государственное управление», «Человеческий капитал и социальная политика», «Предпринимательство», «Технологическое развитие и развитие отраслей», «Пространственное развитие», «Внешние вызовы и интеграция», а также «Экология».

В программе форума запланированы три пленарных заседания. В основной день форума, 21 апреля, состоится открывающее пленарное заседание, посвященное обсуждению главной темы КЭФ «Российская экономика: повестка 2018−2024». На следующий день запланирована пленарная сессия «Российская промышленная революция», а итоги будут подведены на закрывающем пленарном заседании «Повестка 2018−2024: стратегические инициативы».

В дни форума представители федеральных министерств, научных учреждений, общественных организаций, крупных предприятий, российского и международного экспертного сообщества будут обсуждать главные темы КЭФ на тематических площадках. Дискуссия по вопросам, связанным с проведением Года экологии в России, состоится в первый день форума на Молодежной площадке «Поколение — 2030».

— В отличие от других крупных форумов, проходящих в России, в Красноярске традиционно проходят насыщенные экспертные дискуссии, — отметил губернатор Красноярского края Виктор Толоконский. — Мы всегда стараемся включать в программу КЭФ наиболее актуальные темы и вопросы, чтобы вырабатывать предложения для совершенствования управленческих практик и государственной политики, то есть получать серьезные результаты. Правительство России сейчас активно разрабатывает стратегии развития, поэтому форум с общеэкономической тематикой будет очень актуален.

В рамках КЭФ также пройдет ряд дополнительных мероприятий, в числе которых обсуждение территориальной схемы обращения с отходами, саммит бизнес-омбудсменов Сибири и Дальнего Востока, форум торгово-промышленных палат Сибири, дни PR в Сибири и другие. Также планируется традиционный международный конгресс «Сибирский плацдарм: время новых решений».

С проектом архитектуры деловой программы можно ознакомиться на сайте КЭФ.