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10:21 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Жители Тайшетского района Приангарья выступили в поддержку арестованного мэра

Общественность обратилась к президенту России и губернатору региона с просьбой взять ситуацию на контроль и не допустить произвола.

Источник: IrkutskMedia.ru

Жители Тайшетского район написали открытое письмо на имя президента России и главы Иркутской области с просьбой взять ситуацию с арестом мэра района Александра Величко на контроль. Общественность обеспокоена процессами, которые происходят вокруг главы Тайшетского МО, и просит Владимира Путина и Сергея Левченко не допустить произвола полиции, ФСБ и Следственного комитета. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.

«Мы расцениваем эту ситуацию, как политический заказ. Сегодня заинтересованные стороны сводят счеты с неугодным мэром, поскольку в сентябре 2016 года Александр Величко, одержал уверенную победу на муниципальных выборах, тем самым исключил возможность бывшему руководству администрации района продолжать работать по “привычной коррупционной” схеме освоения бюджетных средств и распределения финансовых потоков. Нам, жителям Тайшетского района, цель подобной акции ясна: попытка сформировать негативный образ мэра в общественном мнении как города Тайшета и Тайшетского района, где Александр Величко заручился поддержкой 43% избирателей, а также области и всей России. Опорочить его имя и деловую репутацию еще до решения суда», — говорится в обращении жителей.

Напомним, Тайшетским городским судом по ходатайству следователя следственного отдела по Тайшету СУ СК РФ по Иркутской области избрана мера пресечения в виде домашнего ареста в отношении директора ООО «ВАВ» А. Красильникова, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере). Расследование уголовного дела находится на контроле Тайшетского межрайонного прокурора. Мэр района Александр Величко также находится под домашним арестом.

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