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09:13 (мск), источник: dostup1.ru

На конкурс по выбору главы Еманжелинского района заявились 5 человек

В числе претендентов пенсионер, ИП и действующий руководитель муниципалитета.

Пять человек подали заявления о готовности возглавить Еманжелинский муниципальный район — прием документов завершился вечером в понедельник, 13 февраля, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на аппарат местного Собрания депутатов.

Напомним, конкурс отбору кандидатур на должность главы был объявлен 1 февраля. За две недели о своем желании стать у руля муниципалитета конкурсную комиссию уведомили пять человек, в том числе действующий руководитель Евгений Светлов.

«Претендентами на должность главы стали пенсионер Моргунов Владимир Иванович, действующий глава района Светлов Евгений Владимирович, индивидуальный предприниматель Ерофеев Александр Анатольевич, а также Антонова Татьяна Николаевна (до 2012 года — первый замглавы района. — Прим. АН “Доступ”) и Голованова Анастасия Валерьевна», — уточнили в аппарате.

Теперь конкурсной комиссии предстоит изучить документы претендентов на соответствие требованиям, а также оценит профессиональные качества зарегистрированных кандидатов. По итогам испытания — конкурс запланирован на 16 марта — комиссия выберет не менее двух кандидатов в главы, которые должны будут представить свою позицию и видение социально-экономического развития муниципалитета перед депутатами Собрания, что позволит народным избранникам сделать выбор в пользу одного из них.

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