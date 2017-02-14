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09:36 (мск), источник: Om1.ru

Назаров получил представление прокуратуры за выдачу карт маршрутов перевозчикам без конкурса

Надзорное ведомство усмотрело нарушения в работе Минпрома и мэрии Омска, которые вводили и отменяли маршруты без законных оснований.

Прокуратура Омской области подвела итоги надзора в дорожно-траспортной сфере. Назорное ведомство выявило более 4,2 тысяч нарушений и внесло более 2 тысяч актов реагирования.

Прокуроры увидели нарушение закона со стороны Минпрома, выдающего перевозчикам карты маршрутов без конкурсов. Это послужило поводом для выдачи представления губернатору Виктору Назарову.

— Прокуроры пресекли неправомерные действия регионального Минпрома и городской администрации, связанные с несоблюдением законодательства о защите конкуренции (в том числе выдачи свидетельств и карт маршрутов без конкурса), снижением требований к качеству предоставляемых населению транспортных услуг, ненадлежащей правовой регламентацией порядка установления и отмены маршрутов регулярного автобусного сообщения, — отметили в прокуратуре Омской области. — Выявленные нарушения послужили основанием для внесения представления губернатору Омской области, по результатам рассмотрения которого в настоящее время осуществляется их устранение.

При этом отдельные нарушения со стороны облправительства и мэрии Омска станут основанием для судебных разбирательств. Каких именно, не поясняется.

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