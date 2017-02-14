Ялта и Элиста теперь будут сотрудничать

Калмыцкая Элиста стала четвертым городом, с которым Ялта подписала подобный договор. Еще 17 городов по всему миру у города на ЮБК — в побратимах.

— Сегодня экономика нашей страны выстроена таким образом, что мы сами должны работать и зарабатывать. И находить выходы, чтобы экономики разных регионов были взаимосвязаны. Именно поэтому, когда мы обсуждали, какие положения войдут в это соглашение, то находили только те моменты, которые будут выгодны и городу Ялта и городу Элиста, — цитирует Отдел информационного обеспечения ялтинской администрации депутата ГосДумы Российской Федерации Марину Мукабенову.

— Ялта и Элиста планируют развивать сотрудничество в различных сферах жизнедеятельности: от торгово-экономической до спортивной и других. Но, прежде всего, хотели бы предложить вам наш санаторно-курортный комплекс, а также отдых и оздоровление детей в летних лагерях. Кроме того, мы готовы рассматривать вопрос обмена делегациями журналистов, спортсменов, творческих коллективов. Мы с удовольствием примем у себя ваши студенческие отряды. В тоже время мы готовы воспользоваться и плодами вашего труда. Наладить поставки сельхозпродукции из Калмыкии, а также перенять ваш опыт работы в различных областях, — заявил глава Ялты Андрей Ростенко.

Следующая встреча представителей двух городов, вероятно, состоится уже в Элисте.

— Приглашаем вас посетить Калмыкию весной, а именно в апреле. В это время нам есть что показать: у нас проходит знаменитый фестиваль тюльпанов, во время которого наши бескрайние калмыцкие степи превращаются в один сплошной разноцветный ковер из тюльпанов. Каждый год в течение полутора недель мы проводим этот фестиваль, на который к нам приезжают гости со всей России, и я думаю, что для вас это будет тоже незабываемым зрелищем… Уверен, что от подписания соглашения о сотрудничестве будет реальная отдача. У нас много новых, интересных идей, которые хотелось бы реализовать на деле, а не на бумаге, — отметил глава администрации города Элиста Окон Нохашкиев.