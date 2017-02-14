Ялта и Элиста теперь будут сотрудничать
Соответствующее соглашение Ялта и Элиста подписали 13 февраля в Ливадийском
Соответствующее соглашение Ялта и Элиста подписали 13 февраля в Ливадийском
Калмыцкая Элиста стала четвертым городом, с которым Ялта подписала подобный договор. Еще 17 городов по всему миру у города на ЮБК — в побратимах.
— Сегодня экономика нашей страны выстроена таким образом, что мы сами должны работать и зарабатывать. И находить выходы, чтобы экономики разных регионов были взаимосвязаны. Именно поэтому, когда мы обсуждали, какие положения войдут в это соглашение, то находили только те моменты, которые будут выгодны и городу Ялта и городу Элиста, — цитирует Отдел информационного обеспечения ялтинской администрации депутата ГосДумы Российской Федерации Марину Мукабенову.
— Ялта и Элиста планируют развивать сотрудничество в различных сферах жизнедеятельности: от
Следующая встреча представителей двух городов, вероятно, состоится уже в Элисте.
— Приглашаем вас посетить Калмыкию весной, а именно в апреле. В это время нам есть что показать: у нас проходит знаменитый фестиваль тюльпанов, во время которого наши бескрайние калмыцкие степи превращаются в один сплошной разноцветный ковер из тюльпанов. Каждый год в течение полутора недель мы проводим этот фестиваль, на который к нам приезжают гости со всей России, и я думаю, что для вас это будет тоже незабываемым зрелищем… Уверен, что от подписания соглашения о сотрудничестве будет реальная отдача. У нас много новых, интересных идей, которые хотелось бы реализовать на деле, а не на бумаге, — отметил глава администрации города Элиста Окон Нохашкиев.