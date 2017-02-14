Россия начала производство зенитных систем С-400 для Китая

Он также отметил, что еще ряд стран намерен купить данные комплексы у России. «Действительно, С-400 пользуется большим спросом на мировых рынках. Целый ряд стран выражает желание закупить С-400, но возможности производства не безграничны», — приводит его слова РИА Новости.

В ноябре сообщалось, что Стамбул ведет переговоры с Москвой о покупке ЗРС большой дальности С-400 «Триумф».

О том, что Китай заключил контракт на покупку систем С-400, было объявлено в апреле 2015 года. Предположительно, Пекин приобретет три полка (шесть дивизионов) новой системы ПВО на сумму около трех миллиардов долларов, поставки должны начаться в 2017 году.