Лукашенко поздравил с избранием нового президента Туркменистана
Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Гурбангулы Бердымухамедова с переизбранием на пост Президента Туркменистана.
Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Гурбангулы Бердымухамедова с переизбранием на пост Президента Туркменистана.
«Убедительная победа — свидетельство признания вашего неоспоримого авторитета как национального лидера, поддержки взятого Вами курса на укрепление независимого Туркменистана и его позиций на мировой арене, — говорится в поздравлении. — Ярким подтверждением этого является также учреждение Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций инициированного Туркменистаном Международного дня нейтралитета».
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