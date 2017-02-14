Лукашенко поздравил с избранием нового президента Туркменистана

«Убедительная победа — свидетельство признания вашего неоспоримого авторитета как национального лидера, поддержки взятого Вами курса на укрепление независимого Туркменистана и его позиций на мировой арене, — говорится в поздравлении. — Ярким подтверждением этого является также учреждение Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций инициированного Туркменистаном Международного дня нейтралитета».

Глава государства выразил уверенность, что плодотворный белорусско-туркменский диалог, заложенные традиции дружбы и взаимная поддержка будут и впредь способствовать динамичному развитию сотрудничества в интересах двух стран, сообщила пресс-служба президента Беларуси.