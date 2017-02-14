Краевые депутаты не смогли обсудить концепцию наследия Универсиады

Предполагалось, что генеральный директор АНО «Исполнительная дирекция XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года в городе Красноярске» Максим Уразов представит депутатам проект концепции наследия Универсиады. Однако официально документ не поступил в краевой парламент из правительства региона. В этой связи по предложению Павла Ростовцева данный вопрос был снят с повестки.

Депутат Илья Зайцев напомнил коллегам: «На сессии Законодательного Собрания председатель правительства края Виктор Томенко обещал парламентарием представить проект концепции в начале февраля, а сегодня 13-е. В феврале документ должен быть направлен в федеральные органы власти».

Максим Уразов заверил депутатов, что в ближайшие дни проект концепции будет представлен депутатом по официальным каналам.

Затем на заседании состоялось рассмотрение проекта постановления Законодательного Собрания «О предложениях Правительству Красноярского края и администрации города Красноярска в связи с подготовкой к проведению XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года в городе Красноярске».

Парламентарии намерены, в частности, предложить правительству продолжить работу с федеральными органами государственной власти:

по привлечению средств федерального бюджета в объеме неиспользованных в 2016 году остатков межбюджетных трансфертов, направленных на проектирование, строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов Универсиады; по осуществлению в 2017—2018 годах за счет средств федерального бюджета переоборудования воздушного пункта пропуска, реконструкции магистральной рулежной дорожки взлетно-посадочной полосы в аэропорту «Емельяново».

Депутаты также намерены предложить правительству ежеквартально представлять в Законодательное Собрание информацию о ходе реализации планов по благоустройству и инфраструктурному развитию Красноярска.

Народный избранник Валерий Фарукшин выступил с инициативой включить в проект постановления пункт о том, чтобы на площадках Универсиады была размещена информация о коренных малочисленных народов Севера края, предметы культуры и быта, а также сувенирная продукция.

«Депутатов беспокоят вопросы, как жители края будут посещать спортивные мероприятия Универсиады, — сказал Павел Ростовцев. — Одно дело, если ты красноярец. А что делать минусинцу, ачинцу или лесосибирцу? Сегодня выделяются большие средства на благоустройство города. Хотелось бы, чтобы эти мероприятия проходили в одной архитектурной концепции».

Проект постановления будет ещё доработан, после чего рассмотрен на сессии Законодательного Собрания.