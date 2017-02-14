Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В Гонконге вошло в моду жилье площадью в 2 кв. метра
Цельнозерновые продукты помогают держаться в форме
"Беларусь уйдет на Запад": почему Лукашенко ссорится с Россией
Что чувствует человек в момент смерти: ученые нашли объяснение
Селин Дион «испортила» романтическое фото своих фанатов
В ДНР взорвали командира батальона «Сомали» Гиви Подробности, первые версии убийства, видео из Донецка
Юлия Меньшова впервые за долгое время показала своих детей
Невесту Федора Бондарчука заподозрили в беременности
Москвичам вернули переплаченные за ЖКУ деньги
В России увеличили налог на недостроенные дома
Украинская ДРГ в ЛНР не дождалась помощи и подорвалась – СМИ
СМИ: бойцы ВСУ уничтожили базу меджлиса у Крыма
24-летняя модель потратила $80,000, чтобы стать похожей на Барби
Принц Гарри и Меган Маркл вместе придут на свадьбу Пиппы Миддлтон
5 привычек, которые отбирают у вас молодость
Противозачаточный гель для мужчин успешно испытали на макаках
«Удочка» стала самым популярным способом угона авто в России
Автомобили республик СССР: Украина
Фоторепортажи
9Колесница для королевских похорон
10Авария на крупнейшей в США плотине
12Снежный шторм обрушился на Нью-Йорк
1159-я церемония вручения премии «Грэмми»
11:20 (мск), источник: Newslab.ru

Краевые депутаты не смогли обсудить концепцию наследия Универсиады

13 февраля в Законодательного Собрании Красноярского края состоялось заседание комиссии по подготовке к проведению Всемирной зимней универсиады 2019 года. Вопросы обсуждения касались наследия студенческих игр, а также рекомендаций депутатов по поводу дальнейшей подготовки к Универсиаде.

Источник: Reuters

Предполагалось, что генеральный директор АНО «Исполнительная дирекция XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года в городе Красноярске» Максим Уразов представит депутатам проект концепции наследия Универсиады. Однако официально документ не поступил в краевой парламент из правительства региона. В этой связи по предложению Павла Ростовцева данный вопрос был снят с повестки.

Депутат Илья Зайцев напомнил коллегам: «На сессии Законодательного Собрания председатель правительства края Виктор Томенко обещал парламентарием представить проект концепции в начале февраля, а сегодня 13-е. В феврале документ должен быть направлен в федеральные органы власти».

Максим Уразов заверил депутатов, что в ближайшие дни проект концепции будет представлен депутатом по официальным каналам.

Затем на заседании состоялось рассмотрение проекта постановления Законодательного Собрания «О предложениях Правительству Красноярского края и администрации города Красноярска в связи с подготовкой к проведению XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года в городе Красноярске».

Парламентарии намерены, в частности, предложить правительству продолжить работу с федеральными органами государственной власти:

по привлечению средств федерального бюджета в объеме неиспользованных в 2016 году остатков межбюджетных трансфертов, направленных на проектирование, строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов Универсиады; по осуществлению в 2017—2018 годах за счет средств федерального бюджета переоборудования воздушного пункта пропуска, реконструкции магистральной рулежной дорожки взлетно-посадочной полосы в аэропорту «Емельяново».

Депутаты также намерены предложить правительству ежеквартально представлять в Законодательное Собрание информацию о ходе реализации планов по благоустройству и инфраструктурному развитию Красноярска.

Народный избранник Валерий Фарукшин выступил с инициативой включить в проект постановления пункт о том, чтобы на площадках Универсиады была размещена информация о коренных малочисленных народов Севера края, предметы культуры и быта, а также сувенирная продукция.

«Депутатов беспокоят вопросы, как жители края будут посещать спортивные мероприятия Универсиады, — сказал Павел Ростовцев. — Одно дело, если ты красноярец. А что делать минусинцу, ачинцу или лесосибирцу? Сегодня выделяются большие средства на благоустройство города. Хотелось бы, чтобы эти мероприятия проходили в одной архитектурной концепции».

Проект постановления будет ещё доработан, после чего рассмотрен на сессии Законодательного Собрания.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Красноярцев предупредили о перекрытиях дорог
Губернатор Рязанской области подал в отставку
Дмитрий Рогозин отменил визит в Иран
ОДК анонсировала первый полет истребителя Т-50
Россия начала производство ЗРС С-400 для Китая
Майкл Флинн подал в отставку с поста помощника Трампа
В школах установят глушилки мобильной связи
Япония выразила протест из-за названий пяти Курильских островов
Спорт
Эмери vs «Барса»: судные дни экс-спартаковца Главный клубный турнир Европы стартует матчем, собравшим одних из лучших нападающих континента и обещающим зрелище и голы
Авто
Чудеса на авторынке: почему трехлетние машины дороже новых Если любой специалист посмотрит на российские рейтинги остаточной стоимости машин, то он придет в недоумение
Hi-Tech
Российские хакеры научились обыгрывать автоматы в казино Группа россиян находила уязвимости в алгоритмах работы игровых автоматов и зарабатывала на этом до 250 тысяч долларов в неделю
Кино
Во Владикавказе сняли с проката «На 50 оттенков темнее» Представители кинотеатров региона объясняют это тем, что фильм «не укладывается в сознании осетинского народа»
Недвижимость
Персиковый цвет в интерьере: как применить
Государство застрахует всех дольщиков
В Испании установили мост, напечатанный на принтере
В Петербурге продавали квартиры в несуществующем поселке
Леди
Самый женственный стиль всех времен: что нужно знать о New Look (фото) Осиные талии и пышные юбки уже были в моде в прошлом, но Диор вернул женственные силуэты в тот момент, когда люди больше всего нуждались в этой театральной красоте
Дети
Филипп Киркоров готов снова стать папой Популярный певец считает, что возраст — не помеха отцовству.
Все о ремонте
Декор маленькой квартиры: 7 приемов
Как оборудовать удобную гардеробную?
Красивые и необычные наливные полы: фото и советы
Как организовать кабинет в маленькой квартире: 5 идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь