КС рассмотрит жалобу Юревича и Трунова на выборы в Госдуму
МОСКВА, 14 февраля, РИА ФедералПресс. Конституционный суд РФ принял к рассмотрению жалобу адвоката Игоря Трунова и
МОСКВА, 14 февраля, РИА ФедералПресс. Конституционный суд РФ принял к рассмотрению жалобу адвоката Игоря Трунова и
Они оспаривают нормы федерального закона «О выборах» и Кодекса административного производства, которые позволили снять их кандидатуры с выборов. Как передает корреспондент «ФедералПресс», об этом написал Трунов на страничке группы в Facebook.
Трунов и Юревич были выдвинуты на сентябрьских выборах в Госдуму от Российской партии пенсионеров по Одинцовскому округу Подмосковья и Челябинскому одномандатному округу соответственно.
ЦИК отказался заверять партсписок
«Отказ же ЦИК в заверении списка кандидатов, выдвинутых политической партией по одномандатным избирательным округам, влечет невозможность реализации конституционного права гражданина, выдвинутого политической партией по одномандатному избирательному округу, быть избранным депутатом Госдумы», — пояснил адвокат. — Оспорен также отказ ЦИК допустить меня к участию в выборах в Европейском суде по правам человека, где требование взыскать за нарушение его прав компенсацию в 100 тысяч евро.
Как ранее писал «ФедералПресс»,
Однако, ЦИК забраковал весь партсписок. Кроме того у него отсутствовала справка о заграничной недвижимости и о его несовершеннолетних детях. Сам Юревич утверждал, что справки были представлены как в электронном, так и в бумажном виде. Бумажные оригиналы были потеряны во время сдачи документов в ЦИК.