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09:52 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

КС рассмотрит жалобу Юревича и Трунова на выборы в Госдуму

МОСКВА, 14 февраля, РИА ФедералПресс. Конституционный суд РФ принял к рассмотрению жалобу адвоката Игоря Трунова и экс-губернатора Челябинской области Михаила Юревича о нарушении их избирательных прав на осенних выборах в Госдуму.

Они оспаривают нормы федерального закона «О выборах» и Кодекса административного производства, которые позволили снять их кандидатуры с выборов. Как передает корреспондент «ФедералПресс», об этом написал Трунов на страничке группы в Facebook.

Трунов и Юревич были выдвинуты на сентябрьских выборах в Госдуму от Российской партии пенсионеров по Одинцовскому округу Подмосковья и Челябинскому одномандатному округу соответственно.

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ЦИК отказался заверять партсписок из-за нарушений порядка выдвижения: 169 кандидатов претендовали на 166 округов, а по закону на один округ может претендовать только 1 человек. По мнению Игоря Трунова такое решение ЦИК незаконно. Комиссия должна была исключить лишних кандидатов, а не снимать весь список вообще.

«Отказ же ЦИК в заверении списка кандидатов, выдвинутых политической партией по одномандатным избирательным округам, влечет невозможность реализации конституционного права гражданина, выдвинутого политической партией по одномандатному избирательному округу, быть избранным депутатом Госдумы», — пояснил адвокат. — Оспорен также отказ ЦИК допустить меня к участию в выборах в Европейском суде по правам человека, где требование взыскать за нарушение его прав компенсацию в 100 тысяч евро.

Как ранее писал «ФедералПресс», экс-губернатор Челябинской области Михаил Юревич отказался от участия в выборах в Госдуму в качестве самовыдвиженца, не смотря на то, что уже собрал 30 тыс. подписей избирателей, и принял участие выдвинуться по спискам Российской партии пенсионеров.

Однако, ЦИК забраковал весь партсписок. Кроме того у него отсутствовала справка о заграничной недвижимости и о его несовершеннолетних детях. Сам Юревич утверждал, что справки были представлены как в электронном, так и в бумажном виде. Бумажные оригиналы были потеряны во время сдачи документов в ЦИК.

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