Беглый общественник Селиванов ответил губернатору Назарову на обвинения в шантаже

В понедельник, 13 февраля, правительство Омской области выступило с заявлением о шантаже губернатора Виктора Назарова. Участник протестных акций Сергей Селиванов, скрывающийся на Украине, по информации регионального кабмина, вел переговоры с пресс-секретарем главы региона Юлией Соколенко и с другими сотрудниками.

Общественник требовал деньги в обмен на позитивные публикации об Омской области. В противном случае обещал писать негатив о регионе в зарубежных СМИ. Губернатор обратился за помощью к силовикам, попросив привлечь Селиванова к уголовной отвественности.

Если учесть мятежный характер активиста, покинувшего Омск, такое вполне могло произойти. Однако Сергей Селиванов оперативно отреагировал на «наезд» облправительства. Он опубликовал на сайте «Русский монитор» открытое письмо губернатору Омской области.

Там он обнародовал компромат на Виктора Назарова. Сергей Селиванов также обратился в правоохранительные органы. Услышат ли беглого общественника с сомнительной репутацией силовики, не известно.