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10:54 (мск), источник: AmurMedia.ru

ЛДПР и «Единая Россия» не могут поделить помощника депутата ЗакДумы Хабаровского края

Член ЕдРа с семилетним стажем вынуждена сменить партийную принадлежность из-за общественной деятельности.

Источник: AmurMedia

Хабаровск, 14 февраля, AmurMedia.

Общественная деятельность в должности помощника депутата Законодательной Думы Хабаровского края стала предметом конфликта между двумя крупными политическими партиями — «Единой России» и ЛДПР. Вопрос о партийной принадлежности должен быть решен в ближайшее время, сообщила корр. ИА AmurMedia помощник депутата Законодательной Думы от ЛДПР Людмила Ярова.

— В январе 2017 года я согласилась на предложение Елены Грешняковой и стала её помощником в Ванинском районе на общественных началах. В первую очередь я выступала за ремонт аварийного общежития расположенного на 1-й Линии. После моей работы и критики Ванинской власти, появились какие-то сплетни и слухи. Впоследствии я написала заявление о прекращении моего членства в партии «Единая Россия» и вступлении в ЛДПР. В целом, «Единую Россию» я решила покинуть еще давно, однако сделала это только сейчас. Так что это не меня выгоняют, а я сама выхожу, — сообщила Людмила Ярова.

Как пояснила Людмила Ярова, она пыталась в дни приема «Единой России» подать заявление о выходе из партии, но за все время её обращения, приемная не работала.

Напомним, ранее Людмила Ярова вела активную работу по отстаиванию прав жителей многострадального общежития, расположенного в поселке Ванино, жители которого живут без возможности принять душ. При этом, как оказалось, свою деятельность экс-начальник комитета социальной защиты населения администрации Ванинского района вела в качестве помощника краевого депутата от ЛДПР.

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