ЛДПР и «Единая Россия» не могут поделить помощника депутата ЗакДумы Хабаровского края
Член ЕдРа с семилетним стажем вынуждена сменить партийную принадлежность
Член ЕдРа с семилетним стажем вынуждена сменить партийную принадлежность
Хабаровск, 14 февраля, AmurMedia.
Общественная деятельность в должности помощника депутата Законодательной Думы Хабаровского края стала предметом конфликта между двумя крупными политическими партиями — «Единой России» и ЛДПР. Вопрос о партийной принадлежности должен быть решен в ближайшее время, сообщила корр. ИА AmurMedia помощник депутата Законодательной Думы от ЛДПР Людмила Ярова.
— В январе 2017 года я согласилась на предложение Елены Грешняковой и стала её помощником в Ванинском районе на общественных началах. В первую очередь я выступала за ремонт аварийного общежития расположенного на 1-й Линии. После моей работы и критики Ванинской власти, появились
Как пояснила Людмила Ярова, она пыталась в дни приема «Единой России» подать заявление о выходе из партии, но за все время её обращения, приемная не работала.
Напомним, ранее Людмила Ярова вела активную работу по отстаиванию прав жителей многострадального общежития, расположенного в поселке Ванино, жители которого живут без возможности принять душ. При этом, как оказалось, свою деятельность