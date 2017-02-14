Городецкий провел первое заседание Совета законодателей

На первом заседании Совета, утвержденного Городецким 25 октября 2016, присутствовали первый заместитель председателя Государственной думы ФС РФ, президент Олимпийского комитета России Александр Жуков, председатель Законодательного собрания региона Андрей Шимкив, члены Совета Федерации ФС РФ и депутаты Государственной думы ФС РФ, представляющие Новосибирскую область.

Заседание открыл губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий. Он выразил уверенность, что Совет законодателей станет площадкой для обсуждения наиболее актуальных вопросов развития региона. Также он отметил перспективы развития Новосибирской области в текущем году.

«Наш Совет создан для содействия продвижению интересов Новосибирской области на федеральном уровне, и сегодня мы приступаем к практической работе в этом направлении. Жители Новосибирской области ждут от нас конкретных результатов, а действуя скоординировано мы сможем добиться большего в кратчайшие сроки», — подчеркнул Владимир Городецкий.

На собрании участники обсудили строительство ледового дворца «Новосибирск-Арена», строительство перинатального центра в регионе и оказание поддержки региональных сельхозпроизводителей в части увеличения финансового обеспечения льготного кредитования.