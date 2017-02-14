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10:18 (мск), источник: Newtimes.kz

Сагинтаев отчитал областных акимов и главу Минфина

На заседании правительства премьер-министр Бакытжан Сагинтаев раскритиковал областных акимов и главу Минфина за неосвоение средств, передает корреспондент ИА «NewTimes.kz».

Источник: Newtimes.kz

Сначала Сагинтаев отчитал акима Акмолинской области.

«Населению неважно, финконтроль проверяет или какие-то управления Акмолинской области тендеры вовремя не проводят. Неважно. Самое главное, деньги выделены, и они не освоены, соответствующую услугу население качественно не получает. Поэтому, может, нужно взять практику, если в конце года регионы просят большие деньги, лучше не выделять их? Зачем выделять миллиард тенге в конце года, когда заранее знаем, что тендер не пройдет, туда включатся еще проверяющие, еще кто-то. Лучше отложить, пусть будет в резерве, в начале следующего года получат (деньги — прим. NT) и пройдут все процедуры», — сказал Сагинтаев на заседании правительства.

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«Я просил в начале года и, вы помните, вы мне и помогли выделить, но получилось так, что мы получили их только в конце сентября», — объяснил аким Кулагин.

«Я об этом и говорю. Если это октябрь, ноябрь, лучше такие деньги не выдавать. Хорошо, спасибо, Сергей Витальевич!» — резюмировал было премьер, однако Кулагин снова попытался оправдаться.

«Спасибо! Спасибо, Сергей Витальевич! Спасибо!» — остановил Сагинтаев акима Акмолинской области .

Премьер раскритиковал и отчет акима Костанайской области.

«Исходя из двух отчетов акимов, я так понимаю, что в этом, оказывается, я виноват. Меня об этом информировали, зачем вы об этом сейчас говорите. Вот так я понимаю это. Тогда не просите деньги, если не можете осваивать их, не просите. И не надо будет ко мне ходить заранее, предварительно меня уведомлять, что вы деньги не осваиваете, это не только к вам относится, я в целом говорю», — возмутился Сагинтаев.

Под раздачу попал и министр финансов Бахыт Султанов. К нему премьер обратился после доклада акима Карагандинской области.

«Как возможно отставание по строительству инженерной коммуникации в связи с корректировкой технических обоснований, финансово-экономических обоснований, проектно-сметной документации? Как можно было, Бахыт Турлыханович, деньги выделять на такие проекты?! Деньги получают, а потом начинают все подряд корректировать. Вы же получили замечание от главы государства. Жестко действуйте!» — рекомендовал Сагинтаев главе Минфина.

«Есть!» — по-солдатски ответил Султанов.

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