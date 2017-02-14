Сагинтаев отчитал областных акимов и главу Минфина
На заседании правительства
На заседании правительства
Сначала Сагинтаев отчитал акима Акмолинской области.
«Населению неважно, финконтроль проверяет или
«Я просил в начале года и, вы помните, вы мне и помогли выделить, но получилось так, что мы получили их только в конце сентября», — объяснил аким Кулагин.
«Я об этом и говорю. Если это октябрь, ноябрь, лучше такие деньги не выдавать. Хорошо, спасибо, Сергей Витальевич!» — резюмировал было премьер, однако Кулагин снова попытался оправдаться.
«Спасибо! Спасибо, Сергей Витальевич! Спасибо!» — остановил Сагинтаев акима Акмолинской области .
Премьер раскритиковал и отчет акима Костанайской области.
«Исходя из двух отчетов акимов, я так понимаю, что в этом, оказывается, я виноват. Меня об этом информировали, зачем вы об этом сейчас говорите. Вот так я понимаю это. Тогда не просите деньги, если не можете осваивать их, не просите. И не надо будет ко мне ходить заранее, предварительно меня уведомлять, что вы деньги не осваиваете, это не только к вам относится, я в целом говорю», — возмутился Сагинтаев.
Под раздачу попал и министр финансов Бахыт Султанов. К нему премьер обратился после доклада акима Карагандинской области.
«Как возможно отставание по строительству инженерной коммуникации в связи с корректировкой технических обоснований,
«Есть!» —