Сагинтаев поручил распределить квартиры Универсиады до Наурыза

«Я хотел бы выразить признательность всем организаторам этого масштабного мероприятия, поблагодарить наших спортсменов, которые добились высоких результатов. В связи с этим поручаю министерству культуры и спорта своевременно осуществить выплаты победителям и призерам Универсиады, а также их тренерам. Подготовьте соответствующее постановление, не затягивая, внесите в канцелярию премьер-министра», — сказал Сагинтаев на заседании правительства.

Вместе с тем премьер подчеркнул, что министерству культуры и спорта совместно с акиматом Алматы необходимо четко решить вопрос дальнейшего использования построенных спортивных сооружений.

Кроме того, премьер поручил до конца марта распределить квартиры, оставшиеся после Универсиады.

«Важный вопрос — это распределение квартир очередникам. Отработайте вместе с акимами и соответствующими госорганами, чтобы на самом деле, если сможем, то до Наурыза давайте завершим и сделаем подарок, ведь эти квартиры — это не просто квартиры, это бесценные квартиры, потому что использовались во время Универсиады, там дух Универсиады, другую ценность эти квартиры приобрели», — добавил он.