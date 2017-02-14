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10:36 (мск), источник: ТАСС

Губернатор Рязанской области объявил о досрочном сложении полномочий

РЯЗАНЬ, 14 февраля. /ТАСС/. Губернатор Рязанской области Олег Ковалев объявил о досрочном сложении полномочий.

Источник: РИА "Новости"

«В Рязанской области я отработал почти девять лет. В сентябре очередные выборы губернатора… Я принял для себя решение не выдвигаться на новый срок», — сказал Ковалев на заседании областного правительства.

«Считаю, что выполнил задачу, которую ставил передо мной президент В. В. Путин. Регион хороший, развивающийся, у него есть большой потенциал. Общество доверяет власти. Это подтверждают результаты выборов всех последних лет», — отметил Ковалев, добавив, что заявление об отставке подал на имя президента чуть более недели назад.

«Поскольку я один из самых возрастных губернаторов в стране, считаю наиболее правильным смену регионального лидера именно сейчас», — подчеркнул Ковалев.

Комментарии
7
Ольга Лысенко
Молодым везде у нас дорога... ? Старикам везде у нас "почет..." ?
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Ольга Лысенко
Только хотела отойти от инетта... Владимир, у него же на лбу не написано---нажрамшись он или нет. А может чует кошка , чье мясо съела...
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Владимир Пацак
Раз пошла такая пьянка - режь последний огурец. Вовремя уйти ненажравшись - это тоже поступок!
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