Губернатор Рязанской области объявил о досрочном сложении полномочий

«В Рязанской области я отработал почти девять лет. В сентябре очередные выборы губернатора… Я принял для себя решение не выдвигаться на новый срок», — сказал Ковалев на заседании областного правительства.

«Считаю, что выполнил задачу, которую ставил передо мной президент В. В. Путин. Регион хороший, развивающийся, у него есть большой потенциал. Общество доверяет власти. Это подтверждают результаты выборов всех последних лет», — отметил Ковалев, добавив, что заявление об отставке подал на имя президента чуть более недели назад.

«Поскольку я один из самых возрастных губернаторов в стране, считаю наиболее правильным смену регионального лидера именно сейчас», — подчеркнул Ковалев.