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10:50 (мск), источник: Коммерсантъ

Новым директором краевого ТФОМС станет бывший замминистра здравоохранения

Как стало известно «Ъ», сегодня врио губернатора Максим Решетников подписал распоряжение о назначении на должность руководителя Пермского территориального фонда обязательного медицинского страхования Татьяны Мельниковой.

В пресс-службе краевого правительства «Ъ» эту информацию подтвердили.

Госпожа Мельникова много лет проработала в различных медицинских учреждениях Перми, курируя экономику и финансы. До 2015 года госпожа Мельникова работала замминистра здравоохранения и покинула пост вскоре после увольнения вице-премьера Надежды Кочуровой. В последнее время трудилась в Москве.

До этого момента исполняла полномочия директора ТФОМС Виктория Кропоткина. Предыдущий руководитель фонда Антон Бахлыков в январе был назначен министром финансов Пермского края, а на этой неделе был уволен господином Решетниковым.

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