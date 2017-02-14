Уволена начальник отдела образования Волгодонска
Начальник управления образования города Волгодонска уволена. Об этом сообщает администрация города.
Начальник управления образования города Волгодонска уволена. Об этом сообщает администрация города.
«Начальник управления образования города Волгодонска Анна Пустошкина уволена с занимаемой должности с
Напомним, скандал с поставками продуктов питания разразился в начале 2017 года. Местные предприниматели пожаловались на управление образования, заявив, что они не были допущены к конкурсу на поставку продуктов питания в детские сады. В муниципальном конкурсе не смогли участвовать шесть предприятий Волгодонска и Цимлянска. Прямые договоры волгодонское управление образования заключило с тремя ростовскими компаниями. Предприниматели города заявили о нарушении федерального закона и обратились в прокуратуру.
Проверку законности действия управления образования занялись также ФАС и Счетная палата Ростовской области. Анна Пустошкина с 27 января была временно отстранена от занимаемой должности.