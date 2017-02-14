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12:13 (мск), источник: ГТРК "Дон-ТР"

Уволена начальник отдела образования Волгодонска

Начальник управления образования города Волгодонска уволена. Об этом сообщает администрация города.

«Начальник управления образования города Волгодонска Анна Пустошкина уволена с занимаемой должности с 13.02.2017 г. Обязанности руководителя управления исполняет Ирина Юдина», — говорится на официальном сайте администрации Волгодонска.

Напомним, скандал с поставками продуктов питания разразился в начале 2017 года. Местные предприниматели пожаловались на управление образования, заявив, что они не были допущены к конкурсу на поставку продуктов питания в детские сады. В муниципальном конкурсе не смогли участвовать шесть предприятий Волгодонска и Цимлянска. Прямые договоры волгодонское управление образования заключило с тремя ростовскими компаниями. Предприниматели города заявили о нарушении федерального закона и обратились в прокуратуру.

Проверку законности действия управления образования занялись также ФАС и Счетная палата Ростовской области. Анна Пустошкина с 27 января была временно отстранена от занимаемой должности.

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