Полтавченко представил правительству нового вице-губернатора

На заседании городского правительства 14 февраля Полтавченко пожелал Митяниной успешной работы, а также добавил, что курировать вице-губернатор будет социальный и медицинский блоки.

Напомним, ранее «Фонтанка» сообщала, что предшественница Митяниной, вице-губернатор Ольга Казанская, написала заявление об отставке. Предполагалось, что причиной стали конфликты с фармацевтическим бизнесом (который настаивал на приватизации «Петербургских аптек»), а также с рядом главврачей петербургских больниц. Сама Казанская сообщила, что хочет заниматься семьёй.

Отметим, что Анна Митянина работает в Смольном с середины 1990-х, в юридическом комитете она начала трудиться под началом Дмитрия Козака, в 2003 году стала председателем ведомства. До этого Митянина работала в юридический службе ЗакСа.