Полтавченко представил правительству нового вице-губернатора
убернатор Георгий Полтавченко представил правительству Петербурга нового
убернатор Георгий Полтавченко представил правительству Петербурга нового
На заседании городского правительства 14 февраля Полтавченко пожелал Митяниной успешной работы, а также добавил, что курировать
Напомним, ранее «Фонтанка» сообщала, что предшественница Митяниной,
Отметим, что Анна Митянина работает в Смольном с середины 1990-х, в юридическом комитете она начала трудиться под началом Дмитрия Козака, в 2003 году стала председателем ведомства. До этого Митянина работала в юридический службе ЗакСа.