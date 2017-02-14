Британия посылает военные корабли в Черное море

Об этом на страницах аналитического издания The National Interest пишет Майкл Пик со ссылкой на британскую прессу.

— Великобритания отправляет четкий сигнал, что мы привержены к защите демократии в мире и поддерживаем суверенитет, независимость и территориальную целостность Украины, — заявил министр обороны Великобритании Майкл Фэллон.

Появление британского эсминца в Черном море интересно тем, что оно удостоверяет ужесточение внешней политики Великобритании.

На борту HMS Diamond будут 60 специальных лодок, ракеты ПВО Sea Viper, противокорабельные ракеты Harpoon, оборонительная пушка Фаланкс, вертолеты для транспортировки морских пехотинцев.