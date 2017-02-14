И.о. министра информразвития и связи назначен Павел Шевыров

Об этом «Ъ» сообщила представитель врио губернатора Дарья Левченко.



Господин Шевыров родился в 1983 году в Москве. Окончил географический факультет МГУ им. М. В. Ломоносова (кафедра экономической и социальной географии России), кандидат экономических наук. С 2002 по 2004 годы работал в министерстве экономического развития и торговли РФ, затем в компании «Прогноз», где отвечал за разработку и внедрение широкого спектра информационных систем, в том числе в сфере госуправления. В 2010 году стал заместителем директора департамента мониторинга и оценки эффективности органов власти министерства регионального развития РФ, в 2011 году перешел в департамент информационных технологий города Москвы, в марте 2015 года стал заместителем руководителя департамента.



Напомним, накануне врио губернатора Максим Решетников отменил указ своего предшественника Виктора Басаргина об упразднении краевого министерства информационного развития и связи и передаче его функций министерству транспорта.