Внезапная проверка боеготовности началась в Западном военном округе
КАЛИНИНГРАД, 14 февраля. /ТАСС/. Внезапная проверка боеготовности соединений и частей Западного военного округа (ЗВО) началась во вторник, сообщила
КАЛИНИНГРАД, 14 февраля. /ТАСС/. Внезапная проверка боеготовности соединений и частей Западного военного округа (ЗВО) началась во вторник, сообщила
«Сегодня в соответствии с решением врио командующего войсками Западного военного округа
В высшую степень боевой готовности приведены мотострелковые, артиллерийские, ракетные и
В настоящее время военнослужащие в составе подразделений на штатной технике совершают марши в назначенные районы, где приступят к выполнению задач по предназначению.
На специализированном полигоне в Ленинградской области развернуты полевые подвижные пункты управления и узлы связи, обеспечивающие в режиме реального времени обмен информацией и координацию действий войск через региональный центр управления обороной штаба ЗВО.