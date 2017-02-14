Парламент Приморья укрепит дисциплину среди депутатов

Владивосток, 14 февраля, PrimaMedia.

Очередное заседание комитета по регламенту, депутатской этике и организации работы ЗС ПК было посвящено, в том числе, и рассмотрению вопросов, связанных с добросовестностью выполнения депутатами своих обязанностей. В случае принятия краевым парламентом предложений, которые разработал профильный комитет, депутатов могут досрочно лишать полномочий за некорректное отношение к коллегам и недобросовестное — к работе. Комитетом также был рассмотрен и ряд других вопросов, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу ЗС ПК.

В ходе очередного заседания депутаты комитета по регламенту рассмотрели ряд плановых вопросов. Поддержаны поправки с закон «О Законодательном собрании Приморского края» в части формирования конкурсной комиссии в закрытом административно-территориальном образовании в соответствии с изменениями федерального законодательства.

Кроме того, заслушана инициатива депутата Артема Самсонова о внесении изменений в приложение к постановлению Законодательного собрания Приморского «О регламенте Законодательного cобрания Приморского края». Депутат предлагает, чтобы постоянное депутатское объединение, численность которого превышает 10% от установленного числа депутатов Законодательного Собрания, имело право на обеспечение своей деятельности аппаратом депутатского объединения, являющимся самостоятельным структурным подразделением аппарата ЗС ПК. Текущая редакция предполагает, что только одно депутатское объединение, численность которого превышает 50% от общего числа депутатов, имеет право на обеспечение своей деятельности аппаратом. Комитет не поддержал данную инициативу.

Отдельное направление — работа над законом «О статусе депутата Законодательного собрания Приморского края». Напомним, что в декабре 2016 года поправки были приняты в первом чтении. Статья 8 закона изложена в новой редакции, в которой определяется: обязанность депутата Законодательного собрания соблюдать правила депутатской этики, меры ответственности за нарушение депутатом порядка на заседании Законодательного Собрания. Принятие законопроекта позволит усовершенствовать правовое регулирование статуса депутата ЗС ПК с учетом сложившейся практики.

— В последнее время достаточно активно проходят заседания Законодательного Собрания, демократический процесс в самом разгаре. Порой, увы, он не обходится без резких или не очень парламентских выражений со стороны депутатов в адрес друг друга. Поэтому наш комитет был вынужден инициировать изменения в 8 статью закона «О статусе депутата Законодательного Собрания Приморского края». Мы ужесточаем правила, которыми должны руководствоваться те или иные депутаты при обсуждении законов. Думаю, нам необходимо этим вопросом заниматься. Парламент — это место для дискуссий, но не место для бардака. Все споры должны достаточно четко регламентироваться. В дальнейшей работе в качестве примера возьмем те правила, которые существуют в Государственной Думе, — прокомментировал инициативу Дмитрий Новиков, председатель комитета по регламенту, депутатской этике и организации работы ЗС ПК.

21 февраля накануне очередной сессии состоится заседание комитета по регламенту депутатской этике и организации работы ЗС ПК, где будут рассмотрены поправки в закон «О статусе депутата» во втором чтении. Председатель комитета Дмитрий Новиков уже назвал их судьбоносными. Предполагается, что закон позволит досрочно прекращать полномочия краевого депутата, если он пропустил без уважительной причины более пяти очередных заседаний.