Владимир Миклушевский встретился с представителями профсоюзов Приморья
Участники встречи в режиме диалога обсудили вопросы в сфере образования, оборонной промышленности, сельского хозяйства, энергетики, бюджета, инвестиций и другие.
Участники встречи в режиме диалога обсудили вопросы в сфере образования, оборонной промышленности, сельского хозяйства, энергетики, бюджета, инвестиций и другие.
Губернатор Приморского края Владимир Миклушевский встретился с представителями актива Федерации профсоюзов Приморского края сегодня, 14 февраля. Как сообщили в
Владимир Миклушевский подчеркнул, что проведение таких встреч уже стало хорошей традицией.
«Считаю эти встречи полезными, поэтому будем проводить их чаще. По итогам будет в обязательном порядке сформирован перечень поручений, если есть проблемные зоны — постараемся их исправить», — обозначил глава Приморья.
По словам председателя Федерации профсоюзов края Владимира Исакова, Администрация края и профсоюзы уже стали социальными партнерами. Основой такого партнерства является трехсторонняя комиссия по регулированию
Руководитель федерации обратился к губернатору с просьбой содействовать в расширении такого же сотрудничества с рядом муниципалитетов.
«Совместно с администрацией в 2015 году мы начали кампанию по подписанию трехсторонних соглашений в муниципальных образованиях. Начинали с 14 соглашений. В результате подписано 18 соглашений, еще четыре будут подписаны в этому году. Сегодня трехсторонние комиссии по регулированию
Владимир Миклушевский отреагировал положительно.
«Мы им объясним», — заявил глава Приморья.
Всего в ходе встречи состоялось обсуждение 11 вопросов — в сфере образования, оборонной промышленности, сельского хозяйства, энергетики, бюджета, инвестиций и другие.
Администрацией Приморья была поддержана инициатива Федерации профсоюзов и 26 декабря 2014 года был принят закон «О социальном партнерстве в Приморском крае», определяющий правовые основы функционирования, укрепления и развития системы социального партнерства.
Представители объединений профсоюзов принимают активное участие в работе общественных экспертных советов при Администрации края, входят в состав Координационного совета по вопросам реализации государственной программы «Содействие занятости населения Приморского края на 2013−2017 годы».