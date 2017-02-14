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11:48 (мск), источник: Вести Приморье

Владимир Миклушевский встретился с представителями профсоюзов Приморья

Участники встречи в режиме диалога обсудили вопросы в сфере образования, оборонной промышленности, сельского хозяйства, энергетики, бюджета, инвестиций и другие.

Источник: Пресс-служба Администрации Приморского края

Губернатор Приморского края Владимир Миклушевский встретился с представителями актива Федерации профсоюзов Приморского края сегодня, 14 февраля. Как сообщили в пресс-службе администрации Приморского края, участники встречи в режиме диалога обсудили вопросы в сфере образования, оборонной промышленности, сельского хозяйства, энергетики, бюджета, инвестиций и другие.

Владимир Миклушевский подчеркнул, что проведение таких встреч уже стало хорошей традицией.

«Считаю эти встречи полезными, поэтому будем проводить их чаще. По итогам будет в обязательном порядке сформирован перечень поручений, если есть проблемные зоны — постараемся их исправить», — обозначил глава Приморья.

По словам председателя Федерации профсоюзов края Владимира Исакова, Администрация края и профсоюзы уже стали социальными партнерами. Основой такого партнерства является трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений и соглашения, заключаемые между профсоюзами, работодателями и администрацией Приморского края.

Руководитель федерации обратился к губернатору с просьбой содействовать в расширении такого же сотрудничества с рядом муниципалитетов.

«Совместно с администрацией в 2015 году мы начали кампанию по подписанию трехсторонних соглашений в муниципальных образованиях. Начинали с 14 соглашений. В результате подписано 18 соглашений, еще четыре будут подписаны в этому году. Сегодня трехсторонние комиссии по регулированию социально-трудовых отношений работают в 25 из 34 муниципалитетов. Все оставшиеся сложно воспринимают наше предложение, не видят ценности в данных соглашениях, не поминают, зачем они нужны. Просим вашей поддержки», — обратился он к главе региона.

Владимир Миклушевский отреагировал положительно.

«Мы им объясним», — заявил глава Приморья.

Всего в ходе встречи состоялось обсуждение 11 вопросов — в сфере образования, оборонной промышленности, сельского хозяйства, энергетики, бюджета, инвестиций и другие.

Администрацией Приморья была поддержана инициатива Федерации профсоюзов и 26 декабря 2014 года был принят закон «О социальном партнерстве в Приморском крае», определяющий правовые основы функционирования, укрепления и развития системы социального партнерства.

Представители объединений профсоюзов принимают активное участие в работе общественных экспертных советов при Администрации края, входят в состав Координационного совета по вопросам реализации государственной программы «Содействие занятости населения Приморского края на 2013−2017 годы».

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