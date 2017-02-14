Допинг = уголовка. Свердловские депутаты одобрили изменения к закону о физкультуре и спорте на Среднем Урале

Как пояснил зампред ЗакСО Владимир Власов, в ноябре минувшего года федеральные законодатели изменили положение закона «О физической культуре и спорте в РФ» в той части, которая касалась спорта высших достижений и профессионального спорта.

За употребление допинга введена ответственность, вплоть до уголовной.

В Госдуме этот вопрос рассмотрели системно, в частности, расширен перечень субъектов физкультуры и спорта, четко сформулированы полномочия органов исполнительной власти регионов страны в части организационной работы по предотвращению применения допинга.

Областной законопроект не только приводит положения регионального нормативного акта в соответствие с федеральными нормами, но и закрепляет за уполномоченными органами Среднего Урала в сфере физкультуры и спорта, а также здравоохранения полномочия по определению должностных лиц, ответственных за организацию работы по предотвращению использования допинга спорте.