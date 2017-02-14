Свердловские коммунисты выставили пост губернатора на «торги»
Ищут деньги.
Ищут деньги.
Обком КПРФ утвердил
Тем временем, как сообщают источники «Уралинформбюро» в реготделении, несмотря на то, что в списке четверо свердловчан, скорее всего, предпочтение отдадут бывшему банковскому сотруднику, москвичу Денису Парфенову. Реготделению отчаянно нужны деньги для работы на выборах. «Он единственный, кто готов сам оплатить кампанию. Парфенов планирует в следующий созыв в Госдуму избираться по Свердловской области, поэтому готов вложиться. И это ключевой фактор в его пользу», — поясняют инсайдеры.