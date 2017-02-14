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11:55 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

Свердловские коммунисты выставили пост губернатора на «торги»

Ищут деньги.

Источник: УралИнформБюро

Обком КПРФ утвердил шорт-лист потенциальных кандидатов партии на выборах губернатора Свердловской области, которые состоятся в 2017 году. Об этом «Уралинформбюро» сообщил депутат Заксобрания Вячеслав Вегнер. В списке 5 фамилий: сам Вегнер, его коллеги Игорь Аксенов и Александр Ладыгин, депутаты Госдумы Денис Парфенов и Николай Езерский. Окончательный выбор будет сделан на майском съезде партии.

Тем временем, как сообщают источники «Уралинформбюро» в реготделении, несмотря на то, что в списке четверо свердловчан, скорее всего, предпочтение отдадут бывшему банковскому сотруднику, москвичу Денису Парфенову. Реготделению отчаянно нужны деньги для работы на выборах. «Он единственный, кто готов сам оплатить кампанию. Парфенов планирует в следующий созыв в Госдуму избираться по Свердловской области, поэтому готов вложиться. И это ключевой фактор в его пользу», — поясняют инсайдеры.

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