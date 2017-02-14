В Башкирии депутаты отложили рассмотрение законопроекта о ранних браках

Вопрос не был включен в повестку февральского пленарного заседания.

По словам Председателя Госсобрания Константина Толкачёва, на федеральном уровне рассматриваются серьезные изменения семейного законодательства. Корректировке подвергнутся и нормы, затрагивающие порядок вступления в брак.

«Целесообразно будет дождаться решения, которое примут депутаты Государственной Думы, и в соответствии с ним скорректировать республиканское законодательство. Кроме того, некоторые процедурные вопросы нуждаются в проработке. Хотим мы этого или нет, но молодые люди вступают в различные форматы отношений. В случае возникшей беременности надо создавать условия для формирования семьи. Наши устремления продиктованы заботой о детях. Они должны иметь родителей, воспитываться в семье», — пояснил Константин Толкачёв.