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11:43 (мск), источник: ИА Башинформ

В Башкирии депутаты отложили рассмотрение законопроекта о ранних браках

УФА, 14 фев 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/. Депутаты Государственного Собрания Башкортостана отложили рассмотрение законопроекта «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РБ», внесенного Прокурором республики и регламентирующего порядок вступления в брак в виде исключения лиц, не достигших 16 лет.

Вопрос не был включен в повестку февральского пленарного заседания.

По словам Председателя Госсобрания Константина Толкачёва, на федеральном уровне рассматриваются серьезные изменения семейного законодательства. Корректировке подвергнутся и нормы, затрагивающие порядок вступления в брак.

«Целесообразно будет дождаться решения, которое примут депутаты Государственной Думы, и в соответствии с ним скорректировать республиканское законодательство. Кроме того, некоторые процедурные вопросы нуждаются в проработке. Хотим мы этого или нет, но молодые люди вступают в различные форматы отношений. В случае возникшей беременности надо создавать условия для формирования семьи. Наши устремления продиктованы заботой о детях. Они должны иметь родителей, воспитываться в семье», — пояснил Константин Толкачёв.

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