Рустам Минниханов находится с рабочей поездкой в Москве

Ее основная цель — участие в заседании президиума Совета при Президенте РФ по модернизации экономики и инновационному развитию России, которое состоится сегодня в инновационном центре «Сколково».

Как сообщает пресс-служба Президента РТ, заседание президиума данного совета проведет Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев. Планируется обсудить результаты проектов комиссии при Президенте РФ по модернизации и технологическому развитию экономики России с 2009 года.

Напомним, что Рустам Минниханов входит в состав президиума этого совета согласно указу Президента РФ от 22 ноября 2016 года № 616.

Во время посещения технопарка участники заседания ознакомятся с инновационными разработками компаний — резидентов фонда «Сколково». Они также обсудят дорожную карту «Технет» Национальной технологической инициативы.