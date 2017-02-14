Рустам Минниханов находится с рабочей поездкой в Москве
(Казань, 14 февраля, «Татар-информ»). Президент Татарстана Рустам Минниханов находится с рабочей поездкой в Москве.
(Казань, 14 февраля, «Татар-информ»). Президент Татарстана Рустам Минниханов находится с рабочей поездкой в Москве.
Ее основная цель — участие в заседании президиума Совета при Президенте РФ по модернизации экономики и инновационному развитию России, которое состоится сегодня в инновационном центре «Сколково».
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Напомним, что Рустам Минниханов входит в состав президиума этого совета согласно указу Президента РФ от 22 ноября 2016 года № 616.
Во время посещения технопарка участники заседания ознакомятся с инновационными разработками компаний — резидентов фонда «Сколково». Они также обсудят дорожную карту «Технет» Национальной технологической инициативы.