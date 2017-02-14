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12:05 (мск), источник: ИА Татар-информ

Рустам Минниханов находится с рабочей поездкой в Москве

(Казань, 14 февраля, «Татар-информ»). Президент Татарстана Рустам Минниханов находится с рабочей поездкой в Москве.

Источник: ИА Татар-информ

Ее основная цель — участие в заседании президиума Совета при Президенте РФ по модернизации экономики и инновационному развитию России, которое состоится сегодня в инновационном центре «Сколково».

Как сообщает пресс-служба Президента РТ, заседание президиума данного совета проведет Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев. Планируется обсудить результаты проектов комиссии при Президенте РФ по модернизации и технологическому развитию экономики России с 2009 года.

Напомним, что Рустам Минниханов входит в состав президиума этого совета согласно указу Президента РФ от 22 ноября 2016 года № 616.

Во время посещения технопарка участники заседания ознакомятся с инновационными разработками компаний — резидентов фонда «Сколково». Они также обсудят дорожную карту «Технет» Национальной технологической инициативы.

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