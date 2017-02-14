Волгоградским депутатам в Госдуме пришлось отстаивать интересы скоростного трамвая

Документ был внесен Правительством РФ. Однако, при работе с законопроектом депутаты, избранные в нижнюю палату российского парламента от Волгоградской области отметили его недостаточную проработку. Причем, касалась она правового статуса скоростного трамвая Волгограда.

Дело в том, что одна из статей законопроекта, определяя виды внеуличного транспорта, не содержала такую категорию, как легкое метро (так называемый легкорельсовый транспорт) и внеуличный трамвай. Подобное исключение наименований из законопроекта было чревато дальнейшими проблемами, поскольку в случае принятия законопроекта в изначальном виде, волгоградский скоростной трамвай не являлся бы видом внеуличного транспорта, А это уже вело к пробелу правового регулирования.

Соответствующий вопрос был задан в ходе пленарного заседания заместителю министра транспорта РФ Сергею Аристову. Депутат Ирина Гусева обратила внимание коллег, что комитет по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления полагает, что высказанные замечания должны быть учтены в ходе подготовки законопроекта к рассмотрению во втором чтении и концепцию законопроекта можно поддержать при условии его существенной доработки.

— Наш волгоградский скоростной трамвай стоит на четвертом месте в списке двенадцати самых интересных трамвайных маршрутов мира, — отметила депутат. — Ежегодные перевозки составляют около 10 миллионов пассажиров. Со своей стороны, буду плотно работать по этому вопросу с профильным комитетом Госдумы и Министерством транспорта при подготовке законопроекта ко второму чтению.