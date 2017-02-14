Митингующие в Астане обратились к Назарбаеву и Асанову
Десятки астанчан собрались на митинг в центре города и обратились к Нурсултану Назарбаеву и Жакипу Асанову, передает корреспондент ИА «NewTimes.kz».
Десятки астанчан собрались на митинг в центре города и обратились к Нурсултану Назарбаеву и Жакипу Асанову, передает корреспондент ИА «NewTimes.kz».
Акимат Астаны дал разрешение на санкционированный митинг владельцев БЦ «7 Континент».
«Мы обращались в Генпрокуратуру, мы обращались во все инстанции, никаких результатов это не принесло», — сказала одна из предпринимателей Айгерим Бижигитова.
«Не дадим Нурбанку забрать наш доход, мы кормим наших детей, платим налоги, Нурсултан Назарбаев, Жакип Асанов помогите нам!», — прокричал один из собственников.
«Мы подготовили письмо Нурсултану Назарбаеву и Жакипу Асанову с просьбой помочь нам», — добавил он.
Несмотря на лютый мороз митингующие привлекли внимание журналистов, блогеров, телевидения и неравнодушных жителей. Десятки граждан собрались по проспекту Кудайбердыулы, чтобы засвидетельствовать и поддержать пострадавших.
На фоне громких речей красовались баннеры с красноречивыми высказываниями.
«Генеральный прокурор Асанов помогите!», «Остановите беспредел», «Верните наше имущество», «Не позволим банку решить свои проблемы за счет нашего имущества», — гласят некоторые из них.
Предприниматели на основании договоров
В настоящее время долг по кредиту перед АО «Нурбанк», с учетом процентов, составляет $111 млн. Согласно материалам дела, ТОО «Shyryn LTD» и ТОО «Capital Petrol» не выплатили банку ни одного тенге.
Дело в том, что в 2008 году «Нурбанк» предоставил на строительство ЖК «7 континент» кредит, который обратно в банк не вернулся. В результате были поданы иски о признании недействительными сделок