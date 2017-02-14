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12:08 (мск), источник: Newtimes.kz

Митингующие в Астане обратились к Назарбаеву и Асанову

Десятки астанчан собрались на митинг в центре города и обратились к Нурсултану Назарбаеву и Жакипу Асанову, передает корреспондент ИА «NewTimes.kz».

Источник: Newtimes.kz

Акимат Астаны дал разрешение на санкционированный митинг владельцев БЦ «7 Континент».

«Мы обращались в Генпрокуратуру, мы обращались во все инстанции, никаких результатов это не принесло», — сказала одна из предпринимателей Айгерим Бижигитова.

«Не дадим Нурбанку забрать наш доход, мы кормим наших детей, платим налоги, Нурсултан Назарбаев, Жакип Асанов помогите нам!», — прокричал один из собственников.

«Мы подготовили письмо Нурсултану Назарбаеву и Жакипу Асанову с просьбой помочь нам», — добавил он.

Несмотря на лютый мороз митингующие привлекли внимание журналистов, блогеров, телевидения и неравнодушных жителей. Десятки граждан собрались по проспекту Кудайбердыулы, чтобы засвидетельствовать и поддержать пострадавших.

На фоне громких речей красовались баннеры с красноречивыми высказываниями.

«Генеральный прокурор Асанов помогите!», «Остановите беспредел», «Верните наше имущество», «Не позволим банку решить свои проблемы за счет нашего имущества», — гласят некоторые из них.

Предприниматели на основании договоров купли-продажи приобрели нежилые помещения в бизнес-центре как вторичные объекты. В настоящее время имущество, принадлежащее заявителям на праве собственности, подлежит истребованию и передаче в пользование АО «Нурбанк». Собственники коммерческих помещений БЦ «7 континент» заявляют о рейдерском захвате их площадей.

В настоящее время долг по кредиту перед АО «Нурбанк», с учетом процентов, составляет $111 млн. Согласно материалам дела, ТОО «Shyryn LTD» и ТОО «Capital Petrol» не выплатили банку ни одного тенге.

Дело в том, что в 2008 году «Нурбанк» предоставил на строительство ЖК «7 континент» кредит, который обратно в банк не вернулся. В результате были поданы иски о признании недействительными сделок купли-продажи помещений в ЖК. Первый суд оставил требования «Нурбанка» без удовлетворения, но после апелляционного разбирательства иск банка был удовлетворен. Бизнесменов обязали освободить помещения на 23 этаже бизнес-центра. Теперь это собственность «Нурбанка».

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