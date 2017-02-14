Митингующие в Астане обратились к Назарбаеву и Асанову

Акимат Астаны дал разрешение на санкционированный митинг владельцев БЦ «7 Континент».

«Мы обращались в Генпрокуратуру, мы обращались во все инстанции, никаких результатов это не принесло», — сказала одна из предпринимателей Айгерим Бижигитова.

«Не дадим Нурбанку забрать наш доход, мы кормим наших детей, платим налоги, Нурсултан Назарбаев, Жакип Асанов помогите нам!», — прокричал один из собственников.

«Мы подготовили письмо Нурсултану Назарбаеву и Жакипу Асанову с просьбой помочь нам», — добавил он.

Несмотря на лютый мороз митингующие привлекли внимание журналистов, блогеров, телевидения и неравнодушных жителей. Десятки граждан собрались по проспекту Кудайбердыулы, чтобы засвидетельствовать и поддержать пострадавших.