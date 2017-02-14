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12:05 (мск), источник: 112.ua

Верховной Раде предлагают разрешить нардепам выступать на русском

Соответствующий законопроект зарегистрировал депутат от «Оппоблока» Александр Вилкул.

Источник: 112.ua

Сопредседатель депутатской фракции «Опоблок» Александр Вилкул подал на рассмотрение парламента законопроект, позволяющий народным избранникам выступать на «родном языке меньшинств» в сессионном зале. Соответствующие данные опубликованы на сайте ВРУ.

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Речь идет о законопроекте № 6059−1 о внесении изменения в Регламент Верховной Рады Украины относительно недопущения ограничения права народных депутатов Украины и других лиц на выступление на родном языке языковых меньшинств Украины во время заседаний Верховной Рады Украины и ее органов.

При этом текст документа и пояснительную записку к нему еще не опубликовали.

Напомним, в среду 8 февраля во время пленарного заседания спикер парламента Андрей Парубий время от времени вежливо, но настойчиво просил нардепов выступать на государственном языке. Спикер парламента даже внес на рассмотрение ВР законопроект, который обязывает депутатов выступать на украинском.

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