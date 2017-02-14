Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В Гонконге вошло в моду жилье площадью в 2 кв. метра
Нехитрые советы, как сохранить страсть на всю жизнь
Скончался российский двукратный олимпийский чемпион
Что чувствует человек в момент смерти: ученые нашли объяснение
Собчак отстает от Брежневой в голосовании
В России раздают гектары: как это работает Любой гражданин РФ может бесплатно получить участок земли на Дальнем Востоке
Как назвать ребенка: шпаргалка для родителей
Юлия Меньшова впервые за долгое время показала своих детей
Здания, построенные во имя любви (фото)
В квартирах россиян установят газоанализаторы
В Донецке взорвался химический завод: город в дыму – СМИ
СМИ: бойцы ВСУ уничтожили базу меджлиса у Крыма
Собчак отстает от Брежневой в голосовании
Взрослая дочь Риз Уизерспун затмила ее на красной дорожке
49-летняя Джулия Робертс пополнела на 20 кг из-за развода - СМИ
Началова похудела после развода: фанаты не узнают
Фото дня: в гараже нашли очень редкий «Рафик»
5 новых способов владения машиной
Фоторепортажи
20Ситуация на юго-востоке Украины
9Самый грязный город в мире
1159-я церемония вручения премии «Грэмми»
12Снежный шторм обрушился на Нью-Йорк
16:42 (мск), источник: БЕЛТА

«Хватит увлекаться тотальным контролем». За счет чего Лукашенко требует облегчить условия для бизнеса

14 февраля, Минск /Владимир Матвеев — БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко требует пересмотреть подходы госорганов к выполнению контролирующих функций и исключить излишние требования к бизнесу и субъектам хозяйствования в целом.

Источник: БЕЛТА

Об этом глава государства заявил сегодня на совещании с членами рабочей группы по вопросам совершенствования контрольной деятельности и исключения излишних требований к бизнесу, передает корреспондент БЕЛТА.

Пересмотреть подходы к назначению проверок

Глава государства требует, чтобы основной акцент делался на конечный результат, а не на проверку ради нее самой. «Работает предприятие, платит налоги, нет жалоб — не надо дергать людей, дайте им возможность заниматься делом», — сказал он.

Александр Лукашенко считает ненормальной ситуацию, когда, например, процесс производства пищевой продукции контролируют и ветеринары, и санитары, и Госстандарт, и иные органы. И при таком всеобщем контроле Президенту часто приходилось лично вскрывать факты грубейших нарушений.

Грамотная организация системы контроля является важнейшим фактором привлечения инвесторов, и сегодня сама жизнь требует оптимизации числа проверяющих и пересмотра принципов их работы.

Президент отметил, что следует один раз проверить предприятие, например, перед открытием, на основании четкого перечня нормативов и больше не ходить туда с ревизиями и проверками. «Дальше, по закону, ответственность на руководителе, — сказал он. — И если через общество, СМИ поступила информация (или оперативная), но не “дутая”, идите и встряхните так, чтобы тысячный услышал, и ему стало плохо».

Александр Лукашенко отметил, что план проведения проверок формируется Комитетом госконтроля на каждый календарный год, однако только в 2016 году доля проведенных вне плана мероприятий составила почти 80% от общего числа по стране. «В этой связи напомню руководителям, дававшим такие распоряжения: если законы действительно не соблюдаются, значит, вы неэффективно занимаетесь профилактикой их нарушений», — заявил Президент.

Он потребовал, чтобы все внеплановые проверки перестали быть «лазейкой» для контролирующих структур, способных парализовать фактически любую организацию. Для этого надо повысить ответственность контролеров.

Что касается плановых проверок, то они также подлежат сокращению. Только в прошлом году их проведено порядка пятидесяти тысяч. «Другими словами, каждый восьмой субъект хозяйствования. Это очень много. Особенно для нашего компактного государства», — считает белорусский лидер.

Реорганизовать ведомственный контроль

В существенной реорганизации, уверен глава государства, нуждается ведомственный контроль, который в основном занимается проверками по поручениям правоохранительных органов. «При этом не понятно, чем тогда у нас занимаются сами силовики?» — задал вопрос Президент.

Александр Лукашенко привел конкретный пример, когда по поручению МВД Министерство финансов занялось ревизией «Белагросервиса». Для этого пришлось назначить более восьмисот встречных проверок сельхозпредприятий. На сегодняшний день из них проведено уже более трехсот, и они не дали никакого результата.

«Получается, Минфин изучает документы, а милиционеры и следователи сидят и ждут, когда им принесут готовую информацию, — заметил Президент. — Если кому-то в силовых ведомствах надо проверить организацию — создавайте оперативно-следственную группу и работайте. При необходимости включите в ее состав сотрудника Минфина или другого органа. Но одного-двух, а не весь штат».

Глава государства также напомнил, что контрольные функции не должны осуществляться коммерческими организациями. «Это прерогатива государства. Но, видимо, не все это понимают. Сегодня тот же Минздрав при проверках производства лекарств привлекает РУП “Белфармация”. А ведь это не просто коммерческая организация. Речь идет о конкурирующем предприятии. Как такое понимать?!» — сказал он.

Александр Лукашенко подчеркнул, что центральным звеном во всей системе контрольно-надзорных органов является КГК. «Ему нужно раз и навсегда навести порядок в этой сфере. Прокуратура должна ему помочь. Но ключевая роль должна быть за комитетом. Именно на него обязаны равняться все контролирующие органы», — заявил Президент.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Идеи ко Дню всех влюбленных: покатушки на хаски, домашний квест и музыкальный курьер
Николай Любимов назначен врио губернатора Рязанской области
Кремль прокомментировал протест Японии по Курилам
Назван самый комфортный регион России для рождения детей
Полиция Малайзии подтвердила смерть брата Ким Чен Ына
Евро упал ниже 61 рубля впервые с июня 2015 года
Президентом фонда Доктора Лизы стала журналист Ксения Соколова
Выпьем за любовь: подборка коубов ко Дню святого Валентина
Спорт
Каталонская удавка для Эмери: анонс матчей Лиги чемпионов Матчами "ПСЖ" - "Барселона" и "Бенфика" - "Боруссия" (Дортмунд) возобновится плей-офф Лиги чемпионов
Авто
Mitsubishi представила модель Grand Lancer В апреле на рынок Тайваня выйдет глубоко обновлённая версия хорошо знакомого седана Mitsubishi Lancer X
Hi-Tech
Российские хакеры научились обыгрывать автоматы в казино Группа россиян находила уязвимости в алгоритмах работы игровых автоматов и зарабатывала на этом до 250 тысяч долларов в неделю
Кино
Филипп Киркоров снялся в сериале «Воронины» Певец присоединился к актерскому составу популярного сериала на съемках праздничного эпизода
Недвижимость
Москвичам вернули переплаченные за ЖКУ деньги
Проценты по ипотеке можно будет платить чаще раза в месяц
В России увеличили налог на недостроенные дома
Здания, построенные во имя любви (фото)
Леди
Самый женственный стиль всех времен: что нужно знать о New Look (фото) Осиные талии и пышные юбки уже были в моде в прошлом, но Диор вернул женственные силуэты в тот момент, когда люди больше всего нуждались в этой театральной красоте
Дети
В самой многодетной семье России появился 76 ребенок Мать 75 детей Татьяна Сорокина взяла на воспитание еще одного малыша, пятилетнего Колю. 
Все о ремонте
50 оттенков белого: как создать светлый интерьер
Как сделать темную комнату светлее: 8 идей от профи
Освещение в прихожей: 11 хороших приемов
Как сделать балкон удобным и функциональным
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь