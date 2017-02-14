«Хватит увлекаться тотальным контролем». За счет чего Лукашенко требует облегчить условия для бизнеса

Об этом глава государства заявил сегодня на совещании с членами рабочей группы по вопросам совершенствования контрольной деятельности и исключения излишних требований к бизнесу, передает корреспондент БЕЛТА.

Пересмотреть подходы к назначению проверок

Глава государства требует, чтобы основной акцент делался на конечный результат, а не на проверку ради нее самой. «Работает предприятие, платит налоги, нет жалоб — не надо дергать людей, дайте им возможность заниматься делом», — сказал он.

Александр Лукашенко считает ненормальной ситуацию, когда, например, процесс производства пищевой продукции контролируют и ветеринары, и санитары, и Госстандарт, и иные органы. И при таком всеобщем контроле Президенту часто приходилось лично вскрывать факты грубейших нарушений.

Грамотная организация системы контроля является важнейшим фактором привлечения инвесторов, и сегодня сама жизнь требует оптимизации числа проверяющих и пересмотра принципов их работы.

Президент отметил, что следует один раз проверить предприятие, например, перед открытием, на основании четкого перечня нормативов и больше не ходить туда с ревизиями и проверками. «Дальше, по закону, ответственность на руководителе, — сказал он. — И если через общество, СМИ поступила информация (или оперативная), но не “дутая”, идите и встряхните так, чтобы тысячный услышал, и ему стало плохо».

Александр Лукашенко отметил, что план проведения проверок формируется Комитетом госконтроля на каждый календарный год, однако только в 2016 году доля проведенных вне плана мероприятий составила почти 80% от общего числа по стране. «В этой связи напомню руководителям, дававшим такие распоряжения: если законы действительно не соблюдаются, значит, вы неэффективно занимаетесь профилактикой их нарушений», — заявил Президент.

Он потребовал, чтобы все внеплановые проверки перестали быть «лазейкой» для контролирующих структур, способных парализовать фактически любую организацию. Для этого надо повысить ответственность контролеров.

Что касается плановых проверок, то они также подлежат сокращению. Только в прошлом году их проведено порядка пятидесяти тысяч. «Другими словами, каждый восьмой субъект хозяйствования. Это очень много. Особенно для нашего компактного государства», — считает белорусский лидер.

Реорганизовать ведомственный контроль

В существенной реорганизации, уверен глава государства, нуждается ведомственный контроль, который в основном занимается проверками по поручениям правоохранительных органов. «При этом не понятно, чем тогда у нас занимаются сами силовики?» — задал вопрос Президент.

Александр Лукашенко привел конкретный пример, когда по поручению МВД Министерство финансов занялось ревизией «Белагросервиса». Для этого пришлось назначить более восьмисот встречных проверок сельхозпредприятий. На сегодняшний день из них проведено уже более трехсот, и они не дали никакого результата.

«Получается, Минфин изучает документы, а милиционеры и следователи сидят и ждут, когда им принесут готовую информацию, — заметил Президент. — Если кому-то в силовых ведомствах надо проверить организацию — создавайте оперативно-следственную группу и работайте. При необходимости включите в ее состав сотрудника Минфина или другого органа. Но одного-двух, а не весь штат».

Глава государства также напомнил, что контрольные функции не должны осуществляться коммерческими организациями. «Это прерогатива государства. Но, видимо, не все это понимают. Сегодня тот же Минздрав при проверках производства лекарств привлекает РУП “Белфармация”. А ведь это не просто коммерческая организация. Речь идет о конкурирующем предприятии. Как такое понимать?!» — сказал он.