Рейтинг доверия Фийона во Франции за месяц упал на 10 пунктов
По данным обнародованного журналом L’Express исследования, сейчас политику доверяют лишь 22% французов.
По данным обнародованного журналом L’Express исследования, сейчас политику доверяют лишь 22% французов.
ПАРИЖ, 14 февраля. /Корр. ТАСС Иван Батырев/. Уровень доверия кандидату в президенты Франции Франсуа Фийону за месяц упал на 10 пунктов на фоне скандала с подозрениями в адрес политика и его супруги Пенелопы в нарушении трудового законодательства. Такие данные получены по итогам ежемесячного опроса общественного мнения, проведенного социологической службой Odoxa и обнародованного журналом L’Express.
С этим показателем, который оказался на 10 пунктов ниже, чем в январе, кандидат от партии «Республиканцы» занял десятую строчку в перечне политиков, вызывающих наибольшее доверие у избирателей.
Самый мощный рывок за тот же отчетный период совершил социалист Бенуа Амон, в январе победивший на праймериз левых и официально утвержденный кандидатом от правящей Социалистической партии на предстоящих президентских выборах. По сравнению с январем, его рейтинг доверия увеличился на 10 пунктов, и теперь с результатом 33% он занимает третье место. Эту позицию он делит с лидером крайне левых
Лидером же по уровню доверия со стороны французских избирателей в феврале остался бывший министр экономики, лидер движения «На марше» Эмманюэль Макрон. Хотя его рейтинг за месяц сократился на 3 пункта, политик сохранил за собой первую строчку — доверие ему высказали 37% респондентов.
Второе место занимает мэр Бордо Ален Жюппе, считавшийся главным фаворитом в борьбе за выдвижение в президенты у правоцентристов, но уступивший в итоге на праймериз Фийону. Его рейтинг доверия в феврале составил 35%, что на 1 пункт больше, чем в предыдущем месяце. Ранее озвучивались мнения, что именно Жюппе сейчас должен вступить в президентскую гонку, заменив скомпрометированного Фийона, однако сам политик, комментируя эти слухи, однозначно заявил, что возвращаться в избирательную кампанию он не намерен.
«Пенелопагейт»
Скандал вокруг возможного хищения Фийоном государственных средств путем создания фиктивных рабочих мест разразился после серии публикаций в еженедельнике Le Canard enchaîné. По ее данным, супруга политика Пенелопа Фийон получила в период с 1998 по 2002 год из фондов, предназначенных для оплаты помощников парламентариев, не менее €600 тыс.
Сам Франсуа Фийон утверждает, что его супруга выполняла работу помощника, однако многочисленные депутаты сообщили, что никогда не видели ее в Национальном собрании. Аналогичные обвинения выдвинуты СМИ и в отношении оплаты Фийоном работы на него его двоих детей.
Сейчас расследованием его дела занимаются работники Национальной финансовой прокуратуры Франции. Адвокаты политика настаивают на неправомочности этого дела, утверждая, что финпрокуратура не располагает соответствующими полномочиями.
На фоне получившего колоссальный резонанс скандала партия «Республиканцы» провела экстренное совещание, на котором подтвердила, что вопрос о снятии кандидатуры Фийона с выборов в данный момент не ставится. Сам политик заявил, что снимет свою кандидатуру в случае, если ему официально будут предъявлены
Президентские выборы во Франции пройдут в два тура 23 апреля и 7 мая. Крайний срок для выдвижения кандидатур — 17 марта.