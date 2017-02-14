Рейтинг доверия Фийона во Франции за месяц упал на 10 пунктов

ПАРИЖ, 14 февраля. /Корр. ТАСС Иван Батырев/. Уровень доверия кандидату в президенты Франции Франсуа Фийону за месяц упал на 10 пунктов на фоне скандала с подозрениями в адрес политика и его супруги Пенелопы в нарушении трудового законодательства. Такие данные получены по итогам ежемесячного опроса общественного мнения, проведенного социологической службой Odoxa и обнародованного журналом L’Express.

С этим показателем, который оказался на 10 пунктов ниже, чем в январе, кандидат от партии «Республиканцы» занял десятую строчку в перечне политиков, вызывающих наибольшее доверие у избирателей.

Самый мощный рывок за тот же отчетный период совершил социалист Бенуа Амон, в январе победивший на праймериз левых и официально утвержденный кандидатом от правящей Социалистической партии на предстоящих президентских выборах. По сравнению с январем, его рейтинг доверия увеличился на 10 пунктов, и теперь с результатом 33% он занимает третье место. Эту позицию он делит с лидером крайне левых Жан-Люком Меланшоном.

Лидером же по уровню доверия со стороны французских избирателей в феврале остался бывший министр экономики, лидер движения «На марше» Эмманюэль Макрон. Хотя его рейтинг за месяц сократился на 3 пункта, политик сохранил за собой первую строчку — доверие ему высказали 37% респондентов.

Второе место занимает мэр Бордо Ален Жюппе, считавшийся главным фаворитом в борьбе за выдвижение в президенты у правоцентристов, но уступивший в итоге на праймериз Фийону. Его рейтинг доверия в феврале составил 35%, что на 1 пункт больше, чем в предыдущем месяце. Ранее озвучивались мнения, что именно Жюппе сейчас должен вступить в президентскую гонку, заменив скомпрометированного Фийона, однако сам политик, комментируя эти слухи, однозначно заявил, что возвращаться в избирательную кампанию он не намерен.

«Пенелопагейт»

Скандал вокруг возможного хищения Фийоном государственных средств путем создания фиктивных рабочих мест разразился после серии публикаций в еженедельнике Le Canard enchaîné. По ее данным, супруга политика Пенелопа Фийон получила в период с 1998 по 2002 год из фондов, предназначенных для оплаты помощников парламентариев, не менее €600 тыс.