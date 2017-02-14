Якоб объяснил причины переноса транспортной реформы

«Никакой отмены нет! Я думаю, что до начала 2019 года, а срок перенесен на 2019 год, наши жители поймут, что необходимо менять существующую схему движения пассажирского транспорта. Эти два года мы будем разъяснять, актуализировать, принимать предложения, собирать мнения, будем опираться на мнения экспертов и ученых», — подчеркнул сити-менеджер.

Причинами переноса ввода новой маршрутной сети Екатеринбурга он назвал негативную реакцию горожан и необходимость решить некоторые организационные вопросы.

«Принято решение о переносе новой транспортной схемы, связано это с несколькими причинами. Во-первых, реакция общества, это нельзя игнорировать. Если более половины жителей реагируют негативно, нужно понимать, что больше внимания надо уделять разъяснительной работе… Учитывая, что, то ли мы не смогли пока убедить наших жителей, то ли еще какие-то причины послужили тому, что есть организационные вопросы, которые необходимо решить», — отметил Александр Якоб.

Кроме того, он обвинил ряд политических сил, выступающих против реформы, в желании «помитинговать и поддержать свои политические рейтинги».

Как ранее писал «УралПолит.Ru», внедрение новой транспортный схемы в Екатеринбурге перенесли на 2019 год. Перед этим в отставку был отправлен ее идеолог — замглавы мэрии Евгений Липович.