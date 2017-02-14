В Сочи назначили нового главу Адлерского района
Новым главой Адлерского района в Сочи стал Сергей Петров.
Новым главой Адлерского района в Сочи стал Сергей Петров.
«Петров для Сочи человек не новый. Он показал себя на руководящей должности в администрации Лазаревского района. Некоторое время работал в администрации Геленджика», — представил нового главу мэр курорта Анатолий Пахомов на планерном совещании 14 февраля.
Как сообщали Юга.ру, главу Адлерского района Сочи назначили
Ранее пост главы Адлерского района занимал Эдуард Волков. Ранее Волков работал на должности заместителя Александра Жигалко, который подал в отставку летом 2016 года. Жигалко возглавлял Адлерской район с 2008 года. Он был назначен после отставки Евгения Пивеня.