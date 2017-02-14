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13:19 (мск), источник: ЮГА.ру

В Сочи назначили нового главу Адлерского района

Новым главой Адлерского района в Сочи стал Сергей Петров.

Источник: ЮГА.ру

«Петров для Сочи человек не новый. Он показал себя на руководящей должности в администрации Лазаревского района. Некоторое время работал в администрации Геленджика», — представил нового главу мэр курорта Анатолий Пахомов на планерном совещании 14 февраля.

Как сообщали Юга.ру, главу Адлерского района Сочи назначили вице-мэром городской администрации.

Ранее пост главы Адлерского района занимал Эдуард Волков. Ранее Волков работал на должности заместителя Александра Жигалко, который подал в отставку летом 2016 года. Жигалко возглавлял Адлерской район с 2008 года. Он был назначен после отставки Евгения Пивеня.

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